Trump i-a numit pe imigranții din Somalia „gunoaie”: Să se întoarcă de unde au venit

Trump i-a numit pe imigranții din Somalia „gunoaie": Să se întoarcă de unde au venit
Preşedintele american Donald Trump, a declarat, după ce şi-a anunţat intenţia de a „suspenda definitiv imigraţia din toate ţările din lumea a treia”, că imigranții din Somalia sunt „gunoaie” și ar trebui „trimiși înapoi”. „Ei nu contribuie cu nimic. Nu-i vreau în ţara noastră, voi fi sincer cu voi”, a spus acesta, în timpul unei ședințe de cabinet.

Trump, despre imigranții din Somalia: Să se întoarcă de unde au venit

În timpul unei ședințe de cabinet, Trump a criticat imigranții din Somalia. „Ei nu contribuie cu nimic. Nu-i vreau în ţara noastră, voi fi sincer cu voi”, a afirmat acesta. Liderul de la Casa Albă a continuat și-a numit-o „gunoi” pe Ilhan Omar, reprezentanta democrată din Congres originară din Somalia, care deține cetățenie americană și a adăugat: „Vom merge pe un drum greşit dacă vom continua să primim gunoaie în ţara noastră”.

 „Aceştia sunt oameni care nu fac altceva decât să se plângă. Se plâng, iar din locul de unde vin nu au nimic... Când vin din iad şi se plâng şi nu fac altceva decât să se plângă, nu îi vrem în ţara noastră. Să se întoarcă de unde au venit şi să-şi rezolve problema”, a mai spus Trump.

Ilhan Omar: Sper că va primi ajutorul de care are nevoie disperată

Democrata Ilhan Omar, adesea vizată de criticile preşedintelui american, a reacţionat pe X: „Obsesia lui pentru mine este înfricoşătoare. Sper că va putea primi ajutorul (psihologic) de care are nevoie disperată”.

Furia lui Trump a fost alimentată de un scandal din statul Minnesota, unde justiţia locală susține că peste un miliard de dolari au ajuns la servicii sociale inexistente, în mare parte prin facturi false emise de americani de origine somaleză.

Planurile lui Trump

Trump a anunţat săptămâna trecută că vrea să „suspende definitiv imigraţia din toate ţările din lumea a treia”, după atacul unui refugiat afgan asupra a doi membri ai Gărzii Naţionale, la Washington.

Guvernul american a introdus anul trecut interdicţii de intrare sau restricţii de vize pentru cetăţenii din 19 ţări, inclusiv Somalia. Marţi, administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare din aceste state, de la procesarea vizelor până la obţinerea cetăţeniei, invocând motive de securitate naţională şi siguranţă publică.

