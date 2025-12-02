DHS și Trump discută o interdicție totală de călătorie pentru țările considerate periculoase

Pe 1 decembrie 2025, Department of Homeland Security (DHS) — reprezentat de secretarul său, Kristi Noem — a lansat o propunere agresivă: o interdicţie completă de călătorie („full travel ban”) vizând „toate ţările” pe care le consideră responsabile de „inundarea” Statelor Unite cu imigranți periculoși, potrivit Fox News.

Anunțul a venit imediat după o întâlnire între Noem și Donald Trump, şi în contextul unui atac violent ce a avut loc în Washington, D.C., atribuit unui imigrant afgan.

Propunerea a generat reacții puternice și ridică întrebări legale, logistice și morale — dincolo de retorica dură folosită de oficiali.

Potrivit relatărilor din presă, Noem a susținut propunerea într-o postare pe platforma de socializare X (fost Twitter), imediat după întâlnirea cu președintele Trump.

Ea a declarat:

„Tocmai m-am întâlnit cu președintele. Recomand o interdicție totală de călătorie pentru fiecare țară nenorocită care a inundat națiunea noastră cu ucigași, lipitori și dependenți de drepturi depline.”

În mesajul său, Noem a justificat măsura, afirmând:

„Strămoșii noștri au construit această națiune pe sânge, sudoare și dragostea neclintită pentru libertate — nu pentru ca invadatorii străini să ne măcelărească eroii, să ne sece banii munciți cu greu din taxe sau să fure beneficiile cuvenite americanilor”.

Ea a afirmat că măsura vizează protejarea siguranței publice, a resurselor de stat și prioritatea acordată cetăţenilor americani.

Declarațiile vin pe fondul intensificării controversei privind imigrația, după un incident violent care a implicat un imigrant afgan. Conform rapoartelor, suspectul, Rahmanullah Lakanwal, ar fi comis un atac asupra a doi membri ai Gărzii Naționale (National Guard) în apropiere de Casa Albă — un caz care a generat alarmă privind securitatea internă.

După atac, administrația americană a anunțat suspendarea temporară a vizelor pentru deținătorii de pașapoarte afgane și a lansat o reevaluare a peste 720.000 de deținători de green card provenind din 19 „ţări de interes”.

Această evoluţie a întărit argumentul oficialilor care susțin măsura restrictivă a imigrației, pe motiv de siguranță națională.

Nu a fost publicată o listă oficială de ţări vizate — Noem nu a numit explicit statele pentru care solicită interdicţia.

Potrivit unor surse citate de presă, ar putea fi vizate state deja sub supraveghere sporită de autorităţile americane: printre ele sunt menţionate ţări clasificate drept „state eşuate” sau „a treia lume”.

În paralel, DHS a intensificat alte măsuri privind imigraţia: mai multă supraveghere, înregistrări pentru imigranţii aflaţi ilegal în SUA, operațiuni sporite de arestare a persoanelor suspecte de infracțiuni, și revizuirea privilegiilor acordate străinilor.

Propunerea a generat un val de reacţii — din partea comunităţilor de advocacy pentru drepturile migranţilor, a unor organizaţii internaţionale pentru protecţia refugiaţilor, dar și din partea unor factori politici, legali şi diplomatici.

Deși oficialii susţin necesitatea „apărării securităţii”, criticii avertizează asupra riscului de stigmatizare colectivă, discriminare şi posibile violări ale drepturilor fundamentale.

De asemenea, rămân întrebări importante: cine va decide ce ţări sunt incluse, pe ce criterii, cum vor fi tratați solicitanții de azil și refugiații, ce se întâmplă cu cei care deja au permis de sedere, și dacă măsura poate rezista în fața instanţelor federale — având precedentul controversatelor interdicţii introduse în trecut în SUA.