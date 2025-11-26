China versus SUA în Arctica. Trump investește miliarde pentru a controla rutele comerciale și resursele strategice

Statele Unite își cresc capacitatea flotei de nave spargătoare de gheață în regiunea Arcticii, conform unui raport recent, care atrage atenția asupra extinderii capacităților altor state în această zonă bogată în resurse, menționând China ca o potențială provocare.

Pe măsură ce clima Arcticii se încălzește rapid, atât China, cât și Rusia și-au intensificat activitățile în regiune, văzând această zonă ca un nod strategic bogat în resurse.

Topirea gheții oferă noi rute comerciale și posibilități pentru amplasarea unor baze militare.

Donald Trump a manifestat un interes pentru controlul asupra Groenlandei, în principal pentru accesul la resursele minerale imense ale acestei teritorii, potrivit Axios.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) al SUA prioritizează „construirea și întreținerea navelor spargătoare de gheață arctice și polare la nivel domestic, în timp ce avansează inițiative de dezvoltare a forței de muncă”, se arată într-un mesaj al subsecretarului DHS, Robert Law, inclus în raport.

„Regiunile arctice și polare devin din ce în ce mai critice pentru securitatea națională, prosperitatea economică și conducerea globală a Statelor Unite, mai ales pe măsură ce alte națiuni își extind capacitățile în aceste locații”, a declarat Law.

Raportul intitulat „Efortul de colaborare Icebreaker: Planul național de dezvoltare a forței de muncă din SUA” („The Icebreaker Collaboration Effort U.S. National Workforce Development Plan”) menționează că un „număr fără precedent de nave militare și de cercetare chineze” au operat în apropierea apelor arctice americane în 2025.

Aceasta a determinat Garda de Coastă a SUA să „răspundă decisiv în apărarea suveranității americane” și să adopte o „atitudine proactivă” ce reflectă „angajamentul reînnoit al administrației de a securiza granițele și interesele Statelor Unite, chiar și în regiunea îndepărtată a Arcticii”.

„Cu toate acestea, extinderea continuă a flotei spargătoare de gheață a Chinei reprezintă o provocare potențială pentru suveranitatea maritimă a SUA dacă viitoarele operațiuni chineze vor depăși parametrii legali”, se arată în raport.

Pentru a răspunde „nevoii crescânde de nave spargătoare moderne”, Garda de Coastă a SUA a comandat anul acesta USCG Cutter Storis, „prima navă polară achiziționată în peste 25 de ani”, potrivit raportului.

Garda de Coastă, care are autoritate asupra apelor arctice, are nevoie de mai multe vase moderne pentru a-și proteja eficient interesele polare.

„Recrutarea lucrătorilor calificați este esențială pentru a aborda deficitul de forță de muncă asociat cu construcția navelor spargătoare de gheață, cu un accent special pe sudori și ingineri de proiectare”, se arată în document.

Aceasta necesită „un efort coordonat pentru a promova industria navală în rândul publicului și pentru a crește conștientizarea resurselor disponibile pentru recrutare și instruire”, inclusiv „abordarea percepției că industria navală nu oferă un loc de muncă stabil, bine plătit sau pe termen lung”.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a găzduit săptămâna trecută ambasadorul Canadei în SUA și ministrul afacerilor economice din Finlanda, iar cele trei state „s-au angajat să-și dubleze eforturile de revitalizare a industriei navale interne și de extindere a flotelor de nave spargătoare de gheață”, potrivit unui comunicat DHS.

„Astăzi, am marcat un moment important în cursa pentru securizarea Arcticii împotriva adversarilor noștri”, a declarat Noem.

„ICE Pact, parteneriatul trilateral istoric între Statele Unite, Canada și Finlanda, va stimula economiile noastre prin locuri de muncă de calitate, va întări apărarea colectivă în Arctica și ne va aduce un pas mai aproape de reconstruirea flotelor noastre de nave spargătoare de gheață”, a adăugat ea.