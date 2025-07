La un pas de tragedie. Un avion cu pasageri a evitat în ultimul moment un B-52

Pilotul unui avion comercial a fost nevoit să efectueze o „manevră agresivă” pentru a evita o coliziune în aer cu un bombardier B-52. Incidentul a avut loc în apropiere de Minot, Dakota de Nord, potrivit ABC News, care a relatat cazul duminică seara.

Incidentul a avut loc pe 18 iulie, potrivit companiei aeriene. Zborul, operat de SkyWest, decolase din Minneapolis. După aterizare, pilotul le-a cerut scuze pasagerilor pentru manevra bruscă, care a provocat panică la bord, și le-a explicat ce s-a întâmplat.

„Dată fiind viteza (bombardierului) ... Nu ştiu viteza cu care se deplasa, dar era evident mult mai rapid decât noi, am considerat că cel mai sigur lucru era să virez în spatele lui. Îmi pare foarte rău pentru manevra agresivă, m-a luat prin surprindere, nu este deloc normal. Nu ştiu de ce nu ne-au avertizat, pentru că baza Forţelor aeriene are radar”, a spus pilotul avionului, potrivit unei înregistrări a conversaţiei.

În prezent, nu se știe care a fost distanța exactă dintre cele două avioane și nici dacă în cabină s-a declanșat o alarmă care să avertizeze piloții asupra riscului de coliziune. La Minot se află o bază a Forțelor Aeriene, unde operează bombardiere B-52.

NEW: Delta pilot makes an "aggressive maneuver" to avoid colliding with a B-52 bomber above Minot, North Dakota.

New audio footage captured by a passenger onboard the plane reveals what exactly happened, according to the pilot.

Given his speed ... I don't know how fast they…

