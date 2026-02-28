SUA susțin „dreptul Pakistanului de a se apăra” împotriva talibanilor afgani

Statele Unite au anunțat vineri că susțin „dreptul Pakistanului de a se apăra” în contextul confruntărilor cu talibanii afgani, după ce autoritățile de la Islamabad au afirmat că situația dintre cele două țări a degenerat într-un „război deschis”. Declarația americană vine pe fondul unei escaladări rapide a violențelor de-a lungul frontierei dintre cele două state vecine, potrivit Reuters.

În aceeași zi, liderii talibani ai Afganistanului au transmis că sunt dispuși să negocieze, la scurt timp după ce Pakistanul a lansat bombardamente asupra forțelor lor în marile orașe.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a precizat, într-un comunicat transmis prin e-mail: „Statele Unite susțin dreptul Pakistanului de a se apăra împotriva atacurilor talibanilor, un grup desemnat drept Organizație Teroristă Globală Special Desemnată”.

Diplomata SUA Allison Hooker a anunțat pe platforma X că a discutat vineri cu secretarul de stat pentru Afaceri Externe al Pakistanului, Amna Baloch, în contextul deteriorării situației de securitate.

Pakistanul, stat cu arsenal nuclear și capacități militare considerabil mai puternice decât cele ale Afganistanului, se confruntă însă cu un adversar familiarizat cu tacticile de gherilă. Talibanii au acumulat experiență în decenii de confruntări cu forțele conduse de SUA, înainte de a reveni la putere în 2021, odată cu retragerea americană.

Washingtonul consideră talibanii afgani drept un grup „terorist”, iar Pakistanul este recunoscut drept aliat major non-NATO al Statelor Unite.

Actuala criză s-a amplificat după atacurile aeriene lansate de Pakistan pe teritoriul afgan în weekendul precedent, care au fost urmate de riposte afgane de-a lungul frontierei, joi. Tensiunile dintre cele două țări persistă de mai mult timp, Islamabadul acuzând Kabulul că adăpostește militanți talibani pakistanezi.

Autoritățile afgane resping aceste acuzații și susțin că Pakistanul încearcă să își ascundă propriile probleme de securitate.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că Washingtonul este la curent cu evoluțiile și cu „izbucnirea luptelor dintre Pakistan și talibanii afgani”, adăugând că SUA sunt „întristate de pierderile de vieți omenești”.

Ambele părți au anunțat pierderi importante în urma confruntărilor. Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a descris situația drept un „război deschis”.

În același comunicat, Departamentul de Stat a afirmat că „Talibanii au eșuat în mod constant în a-și respecta angajamentele privind combaterea terorismului”, subliniind totodată că „grupările teroriste folosesc Afganistanul ca rampă de lansare pentru atacurile lor odioase.”