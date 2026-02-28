International Breaking news

Explozii puternice în Jalalabad. Un pilot, capturat după ce avionul a fost prăbușit

Explozii puternice în Jalalabad. Un pilot, capturat după ce avionul a fost prăbușitAfganistan, feb 2026
Două explozii puternice au zguduit sâmbătă dimineață orașul Jalalabad, în estul Afganistanului, în contextul operațiunilor aeriene desfășurate de Pakistan, potrivit AFP. Incidentul a fost urmat de prăbușirea unui avion de luptă pakistanez, iar pilotul a fost capturat în viață de autoritățile afgane. Martorii locali au declarat că acesta s-a catapultat înainte de a fi reținut.

Explozii puternice în Jalalabad

Autoritățile din Islamabad au precizat că atacurile aeriene au vizat 37 de locații din Afganistan, concentrate pe presupuse baze ale militanților grupării Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Islamabadul acuză guvernul de la Kabul că oferă refugiu luptătorilor TTP, acuzații respinse de autoritățile talibane. Escaladarea survine după luni de tensiuni de-a lungul frontierei de aproximativ 2.600 de kilometri, marcată de ciocniri sporadice și schimburi reciproce de focuri.

Afganistan

Sursa foto: Arhiva EVZ

Atacuri de amploare

Ultimul episod major de violență a început joi seara, când talibanii au lansat atacuri asupra unor posturi militare pakistaneze, ca răspuns la raiduri aeriene anterioare. Conform rapoartelor ONU, cel puțin 13 civili și-au pierdut viața în urma acestor confruntări.

În trecut, un incident similar, în octombrie 2025, a fost urmat de tentative diplomatice mediate de Turcia și Qatar, însă negocierile nu au generat un acord durabil.

Pakistan

Pakistan. Sursa foto: x.com

Pe plan internațional, Iranul s-a oferit să faciliteze dialogul între cele două state vecine, în încercarea de a reduce tensiunile. În paralel, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a solicitat dezescaladarea situației și reluarea negocierilor, subliniind necesitatea unui cadru pașnic de rezolvare a conflictului.

SUA sprijină Pakistanul

De asemenea, Departamentul de Stat al SUA a reiterat sprijinul pentru dreptul Pakistanului de a se apăra împotriva atacurilor talibanilor aflați pe teritoriul afgan.

Talibanii au declarat că teritoriul lor nu este folosit pentru a lansa atacuri împotriva altor state, în timp ce Pakistanul afirmă că raidurile sale vizează exclusiv infrastructura TTP. Incidentul amplifică tensiunile deja ridicate între cele două țări și pune presiune pe comunitatea internațională să medieze un dialog eficient.

Operațiunile aeriene pakistaneze și escaladarea conflictului au generat temeri privind extinderea confruntărilor la nivel regional, dat fiind că zona de graniță dintre cele două țări este dens populată și strategic importantă. În timp ce autoritățile internaționale monitorizează situația, civilii locali se confruntă cu frica atacurilor și a efectelor secundare ale confruntărilor militare.

