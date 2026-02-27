China e cu ochii pe conflictul dintre Pakistan și Afganistan. Reacția oficialilor de la Beijing

China a anunțat, azi, că este „profund îngrijorată” din cauza ostilităților care au izbucnit între Pakistan și Afganistan şi cere o încetare a focului „cât mai rapid posibil”. Oficialii de la Beijing au mai spus că vor să se implice și să medieze conflictul, conform AFP.

„În calitate de vecin şi prieten, China este profund îngrijorată de escaladarea conflictului şi profund întristată de pierderile umane”, a spus, într-o conferinţă de presă, purtătoarea de cuvânt a ministerului chinez de Externe, Mao Ning.

„China a acţionat mereu ca mediatoare în conflictul dinte Pakistan şi Afganistan, prin propriiile sale canale, şi este dispusă să continue să joace un rol constructiv în vederea potolirii tensiunilor. China urmărește îndeaproape evoluția conflictului”, a mai declarat oficialul chinez.

Pakistanul a atacat, în noaptea de joi spre vineri, principalele oraşe afgane, Kabul şi Kandahar, ca urmare a unei ofensive afgane lansate joi la frontieră ca ripostă la bombardamente pakistaneze în weekend.

Guvernul de la Islamabad a anunţat vineri că declară „război deschis” autorităţilor din Afganistan. China are legături politice, economice şi militare istricie strânse cu Pakistanul, pe fondul rivalităţii cu India. De asemenea, chinezii au relații bune și cu Afganistanul.

Prin vocea ministrului de Externe de la Beijing, China „le cere celor două părţi să dea dovadă de calm şi reţinere, să-şi rezolve diferendele prin dialog şi negociere, să încheie un armistiţiu cât mai rapid posibil şi să evite vărsarea a şi mai mult sânge”.

De asemenea, chinezi le-au cerut „celor două părţi să asigure securitatea angajaţilor, proiectelor şi instituţiilor chineze în Pakistan şi în Afganistan. Beijingul le va oferi asistenţă cetăţenilor chinezi care vor avea nevoie”.”, a mai afirmat Mao Ning.