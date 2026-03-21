SUA și aliații își extind producția militară în Asia. Planuri pentru rachete, drone și muniție în regiune

Statele Unite și partenerii lor din regiunea Indo-Pacific au convenit să dezvolte capacitățile de producție militară mai aproape de zonele considerate sensibile, printr-o serie de proiecte care vizează rachete, drone și muniție. Deciziile au fost anunțate de Pentagon după o reuniune desfășurată în format virtual, potrivit Reuters.

Inițiativa face parte din cadrul Parteneriatului pentru reziliența industrială în regiunea Indo-Pacific (PIPIR), un grup creat pentru a întări producția industrială și militară în regiune și pentru a reduce vulnerabilitățile din lanțurile de aprovizionare. Parteneriatul a fost lansat în mai 2024 de către Statele Unite.

În urma reuniunii, grupul și-a extins componența prin includerea Thailandei și a Regatului Unit, ajungând la un total de 16 state participante, atât din Asia-Pacific, cât și din Europa.

Unul dintre proiectele principale vizează lansarea unui program pentru dezvoltarea motoarelor de rachetă cu combustibil solid, utilizate în numeroase sisteme de armament ghidat. Japonia urmează să coordoneze acest demers.

Inițiativa este considerată un pas important pentru creșterea capacității de producție a unor componente esențiale în afara Statelor Unite, în contextul consolidării securității regionale.

În ceea ce privește dronele, statele implicate au convenit să lucreze la stabilirea unor standarde comune și la dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare integrate pentru drone militare de mici dimensiuni.

Planurile includ și colaborarea pentru producția comună a acestor echipamente, precum și pentru componentele necesare funcționării lor, cum ar fi bateriile și motoarele de dimensiuni reduse.

În domeniul muniției, partenerii au anunțat că vor analiza posibilitatea dezvoltării unei facilități în Filipine, destinată încărcării, asamblării și ambalării muniției de calibru 30 mm.

Acest tip de muniție este utilizat frecvent atât de aeronavele militare, cât și de vehiculele de luptă terestre, iar proiectul ar contribui la consolidarea capacităților logistice din regiune.