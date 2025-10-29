SUA ridică sancțiunile impuse lui Milorad Dodik și apropiaților săi

Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunțat miercuri ridicarea sancțiunilor impuse liderului sârbilor din Bosnia, Milorad Dodik, precum și aliaților, membrilor familiei sale și companiilor asociate acestora, potrivit Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), citat de Reuters.

OFAC nu a oferit explicații privind decizia de a elimina de pe lista de sancțiuni zeci dintre cei mai apropiați aliați ai lui Milorad Dodik, printre care se numără miniștri ai guvernului, precum și fiul și fiica acestuia.

Milorad Dodik, fost președinte al Republicii Srpska din Bosnia, a fost destituit din funcție în august, în urma unei decizii judecătorești care i-a interzis să mai participe la activități politice. El se afla sub sancțiuni americane din 2017, acuzat că a încălcat acordul de pace de la Dayton, documentul care a pus capăt războiului etnic din Bosnia din anii 1990 și a garantat unitatea țării.

Într-o postare pe platforma X, Milorad Dodik i-a mulțumit lui Trump pentru „corectarea marii nedreptăți făcute Republicii Srpska, reprezentanților săi și familiilor acestora”.

„Decizia de a ridica sancţiunile nu este doar o reabilitare legală, ci şi morală a adevărului despre Republica Srpska şi toţi cei care o servesc cu onoare”, a mai scris acesta.

I am grateful to President Donald Trump @realDonaldTrump and his associates for correcting a grave injustice inflicted upon Republika Srpska, its representatives, and their families - an injustice perpetrated by the Obama and Biden administrations. The decision to lift the… — Милорад Додик (@MiloradDodik) October 29, 2025

Cunoscut pentru orientarea sa pro-rusă, Milorad Dodik a promovat constant ideea secesiunii Republicii Srpska de Bosnia și a refuzat să demisioneze din funcția de președinte.

Totuși, la 18 octombrie, parlamentarii sârbi bosniaci au desemnat un președinte interimar, recunoscând oficial retragerea lui Dodik după ce un tribunal de stat i-a interzis să mai participe în politică. Noul președinte interimar va conduce până la alegerile anticipate, programate pentru 23 noiembrie.

Departamentul de Stat al Statelor Unite a salutat aceste măsuri, subliniind că ele reprezintă rezultatul eforturilor americane „de a dezamorsa criza din Bosnia și Herțegovina”.

„Conformarea lui Dodik cu hotărârea curţii din Sarajevo indică faptul că acesta doreşte să rămână în relaţii bune cu administraţia Trump. El a renunţat la cele mai importante sfidări la adresa Acordurilor de la Dayton pentru a calma Casa Albă, deşi îşi păstrează capacitatea de a lansa o altă campanie de secesiune perturbatoare”, a spus Jay Truesdale, un fost diplomat american.

Dodik a contestat verdictul tribunalului de stat la Curtea Constituțională, care urmează să se pronunțe săptămâna viitoare, dar și decizia Comisiei Electorale de a-i retrage mandatul. În pofida numirii unui președinte interimar, el continuă să își exercite atribuțiile și să efectueze vizite externe.