SUA pun pe lista de organizații teroriste grupurile de extremă stânga Antifa din Europa

ANTIFA ar putea fi desemnată organizație teroristă internă de președintele SUA Donald Trump / sursa foto: wikipedia
Statele Unite au anunțat joi că desemnează patru grupări europene legate de mișcarea „antifa” — una din Germania, una din Italia și două din Grecia — drept organizații teroriste, într-o acțiune care marchează o extindere majoră a campaniei administrației Trump împotriva violenței politice de stânga.

Decizia vizează grupuri pe care Washingtonul le acuză că adoptă ideologii anarhiste sau marxiste și că au comis atacuri violente, iar această desemnare are consecințe juridice și financiare concrete pentru membrii lor.

Grupele vizate și motivul desemnării

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a precizat că patru entități vor fi clasificate ca „Teroriști globali desemnați special” iar, începând cu data de 20 noiembrie, vor fi adăugate și pe lista organizațiilor teroriste străine („Foreign Terrorist Organizations”).

Grupurile desemnate sunt:

  • Antifa Ost – cu sediul în Germania (cunoscut și sub denumirea „Hammer Gang” sau „Antifa East”)
  • Informal Anarchist Federation / International Revolutionary Front (FAI/FRI) – un grup anarhist italian
  • Armed Proletarian Justice – grup grec Al Jazeera+1
  • Revolutionary Class Self-Defense – alt grup grec vizat de decizie.

Declarațiile oficiale și argumentele Washingtonului

Marco Rubio a explicat motivele designării, spunând că aceste grupuri „aderă la ideologii revoluționare anarhiste sau marxiste, incluzând anti-americanism, ‘anti-capitalism’ și anti-creștinism, folosindu-le pentru a incita și justifica atacuri violente atât pe plan intern, cât și peste hotare.”

Totodată, Rubio a avertizat că Statele Unite vor continua „să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru protejarea securității naționale și siguranței publice și vor interzice finanțarea și resursele pentru aceste grupuri”, inclusiv prin extinderea sancțiunilor la alte grupări antifa la nivel global.

Activități atribuite grupărilor Antifa

Conform unui document al Departamentului de Stat, Antifa Ost este acuzată că a comis, între 2018 și 2023, „numerose atacuri asupra persoanelor pe care le percepe drept «fasciști» sau parte din scena de dreapta” în Germania, și este implicată într-o serie de atacuri și în Budapesta, în februarie 2023.

Despre FAI/FRI (Italia), Departamentul menționează responsabilitatea pentru amenințări cu violență, expedierea de pachete-bombă și scrisori-bombă către instituții politice și economice, inclusiv instanțe și instituții „capitaliste”.

Antifa

Antifa / sursa foto: dreamstime.com

În cazul grupurilor grecești, „Armed Proletarian Justice” ar fi revendicat un atac cu bombă lângă sediul poliției grecești în decembrie 2023, iar „Revolutionary Class Self-Defense” este acuzat că a realizat atacuri cu dispozitive explozive improvizate, printre altele direcționate spre Ministerul Muncii din Grecia (3 februarie 2024) și sediul operatorului feroviar elen (11 aprilie 2025).

Consecințe legale și financiare

Prin numirea acestor grupuri ca organizații teroriste globale, Statele Unite impun blocarea oricăror active pe care aceste organizații sau membrii lor le-ar deține pe teritoriul SUA și interzic furnizarea de sprijin material de către cetățeni sau entități americane.

Analiștii notează că decizia face parte din strategia administrației Trump de a intensifica lupta împotriva violenței politice atribuite mișcării antifa.

Senatorul Eric Schmitt (R-Missouri) a salutat decizia Departamentului de Stat, afirmând că este un pas crucial în „démantelarea rețelelor de extrema stânga” care finanțează sau suportă violența politică. Senator Schmitt

Pe de altă parte, unii experți avertizează că termenul „antifa” desemnează mai degrabă o idee sau o mișcare descentralizată decât o organizație unificată, ceea ce ridică întrebări cu privire la aplicabilitatea unor sancțiuni clasice de tip „organizație teroristă”.

