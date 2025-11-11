Doi arestați după o altercație sângeroasă înainte de evenimentul Turning Point USA de la UC Berkeley

Luni după‑amiaz s‑a produs o confruntare violentă lângă campusul Turning Point USA (TPUSA) al Universității din California, Berkeley, în care doi bărbaţi s‑au luat la bătaie, unul dintre ei fiind surprins cu faţa însângerată.

Incidentul a avut loc cu puţin timp înainte de un eveniment‐marcă al organizaţiei, care marchează încheierea turului „Acesta este punctul de pornire”.

Organizat de TPUSA, evenimentul a fost programat pentru 10 noiembrie 2025 pe campusul UC Berkeley, în contextul reluării turului universitari după asasinarea fondatorului TPUSA, Charlie Kirk, la începutul lunii septembrie.

Deşi Kirk urma să participe, în locul său au fost invitaţi Rob Schneider şi Frank Turek.

Despite Antifa thugs blocking our campus tour stop with tear gas, fireworks, and glass bottles, we had a PACKED HOUSE in the heart of deep blue UC Berkeley. God bless these brave students. For Charlie 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/EGgiH2wplF — Andrew Kolvet (@AndrewKolvet) November 11, 2025

În ziua evenimentului, manifestanţii s‑au adunat în afara perimetrului, purtând pancarte şi evocând mesaje de protest.

Potrivit relatărilor, confruntarea a izbucnit în zona exterioară campusului, nu în interiorul sălii de conferinţe. O filmare video arată doi bărbaţi implicaţi în altercaţie, iar unul dintre ei prezenta hemoragie la faţă.

Poliţia locală a comunicat că cel puţin două persoane au fost arestate până la ora 18:00 (locală) în legătură cu incidentul care are legătură cu ANTIFA.

Din declaraţia unui purtător de cuvânt:

„Nu am detalii specifice asupra motivelor arestărilor; în acest moment pot să spun că una dintre părţi a fost arestată pentru agresiune (battery).”

Universitatea a declarat că incidentul nu a avut loc pe teren propriu al instituţiei.

Evenimentul TPUSA întâmpina un context tensionat: campusul UC Berkeley este cunoscut pentru mişcările sale de protest şi libertatea de exprimare activă.

Organizaţia locală TPUSA şi conducerea universităţii au anunţat măsuri de securitate sporite, inclusiv controlul accesului şi monitorizare.

It’s a disgrace that college campuses aren’t safe for conservative voices anymore. Last night at UC Berkeley, an army of cops had to babysit screaming leftists just because they hate Charlie Kirk & don’t want students hearing TPUSA. Charlie spent his life making it safe for… pic.twitter.com/PHGis7J6MO — ❥❥❥ᗰoᒪᒪie❥❥❥ (@mollie_don) November 11, 2025

Manifestanţii au fost mobilizaţi de grupuri neafiliate oficial universităţii, iar o parte dintre ei au afişat mesaje critice la adresa TPUSA.

Această oprire a turului marchează un moment semnificativ pentru TPUSA, fiind în mod explicit legată de moartea fondatorului Charlie Kirk.

Turul, iniţial denumit „American Comeback”, a fost reorganizat după asasinare şi urmează să se încheie la Berkeley.

În acest context, evenimentul a atras un public larg şi, simultan, critici şi proteste intense.

Confruntarea din afara sălii reflectă tensiunile existente între tabere ideologice în mediul universitar american.