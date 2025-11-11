International

Doi arestați după o altercație sângeroasă înainte de evenimentul Turning Point USA de la UC Berkeley

Doi arestați după o altercație sângeroasă înainte de evenimentului Turning Point USA de la UC Berkeley
Luni după‑amiaz s‑a produs o confruntare violentă lângă campusul Turning Point USA (TPUSA) al Universității din California, Berkeley, în care doi bărbaţi s‑au luat la bătaie, unul dintre ei fiind surprins cu faţa însângerată.

Incidentul a avut loc cu puţin timp înainte de un eveniment‐marcă al organizaţiei, care marchează încheierea turului „Acesta este punctul de pornire”.

Contextul evenimentului TPUSA

Organizat de TPUSA, evenimentul a fost programat pentru 10 noiembrie 2025 pe campusul UC Berkeley, în contextul reluării turului universitari după asasinarea fondatorului TPUSA, Charlie Kirk, la începutul lunii septembrie.

Deşi Kirk urma să participe, în locul său au fost invitaţi Rob Schneider şi Frank Turek.

În ziua evenimentului, manifestanţii s‑au adunat în afara perimetrului, purtând pancarte şi evocând mesaje de protest.

Detalii ale incidentului

Potrivit relatărilor, confruntarea a izbucnit în zona exterioară campusului, nu în interiorul sălii de conferinţe. O filmare video arată doi bărbaţi implicaţi în altercaţie, iar unul dintre ei prezenta hemoragie la faţă.

Poliţia locală a comunicat că cel puţin două persoane au fost arestate până la ora 18:00 (locală) în legătură cu incidentul care are legătură cu ANTIFA.

Din declaraţia unui purtător de cuvânt:

„Nu am detalii specifice asupra motivelor arestărilor; în acest moment pot să spun că una dintre părţi a fost arestată pentru agresiune (battery).”

Universitatea a declarat că incidentul nu a avut loc pe teren propriu al instituţiei.

Membrii TPUSA, întâmpinați într-un context tensionat

Evenimentul TPUSA întâmpina un context tensionat: campusul UC Berkeley este cunoscut pentru mişcările sale de protest şi libertatea de exprimare activă.

Organizaţia locală TPUSA şi conducerea universităţii au anunţat măsuri de securitate sporite, inclusiv controlul accesului şi monitorizare.

Manifestanţii au fost mobilizaţi de grupuri neafiliate oficial universităţii, iar o parte dintre ei au afişat mesaje critice la adresa TPUSA.

Oprirea turului, eveniment legat de moartea lui Charlie Kirk

Această oprire a turului marchează un moment semnificativ pentru TPUSA, fiind în mod explicit legată de moartea fondatorului Charlie Kirk.

Turul, iniţial denumit „American Comeback”, a fost reorganizat după asasinare şi urmează să se încheie la Berkeley.

În acest context, evenimentul a atras un public larg şi, simultan, critici şi proteste intense.

Confruntarea din afara sălii reflectă tensiunile existente între tabere ideologice în mediul universitar american.

