Selecționata Statelor Unite ale Americii a obținut o calificare istorică în optimile de finală ale Campionatului Mondial 2026, după ce a învins reprezentativa Bosniei și Herțegovinei cu scorul de 2-0 într-un meci de o intensitate dramatică desfășurat miercuri seară la Santa Clara. O atmosferă toridă și la propriu și la figurat.

Intrați pe teren din postura de mari favoriți în fața propriilor suporteri pe San Francisco Bay Area Stadium, băieții lui Mauricio Pochettino au oferit o lecție de rezistență. După ce Folarin Balogun a deschis scorul, acesta a fost eliminat în urma unui moment controversat în repriza secundă, lăsând echipa în 10 oameni.

Chiar și în inferioritate, americanii au rezistat eroic și au dat lovitura de grație prin Malik Tillman, bifând doar a doua victorie din istoria țării în fazele eliminatorii ale unui Mondial. După acel 2-0 cu Mexic din 2002, o rețetă perfectă pentru audiență.

Meciul de la Santa Clara a început sub semnul prudenței pentru americani, portarul Matt Freese fiind salvator la primele două cornere periculoase ale bosniecilor, când a boxat in extremis o minge trimisă spre plasă. Treptat însă, „Yankeeii” au pus stăpânire pe joc.

În minutul 29, Folarin Balogun a trimis mingea în poartă după o eroare în defensiva oaspeților, însă tușierul a ridicat fanionul pentru un ofsaid evident, confirmat rapid de arbitrajul video.

Diferența s-a făcut însă în minutele de prelungire ale primei reprize (45+1'). Cu fundașii bosniaci agățați de tricoul său, Balogun s-a întors fulgerător în careu și a trimis cu piciorul stâng o minge care s-a scurs printre picioarele portarului Nikola Vasilj.

Tribunele au explodat, iar atacantul a declanșat fiesta celebrând în stilul „LeBron James”, aducând golul cu numărul 3 pentru el la acest turneu final.

Repriza a doua a adus însă un scenariu de coșmar pentru Pochettino. În minutul 64, după o intervenție la marginea careului unde a călcat glezna unui fundaș advers, arbitrajul video a intervenit decisiv: cartonaș roșu direct pentru Balogun! O decizie extrem de controversată care a schimbat total dinamica tactică a partidei și care îl va costa pe atacant prezența în optimi.

Bosnia, stimulată de selecționerul Sergej Barbarez prin schimbări ofensive masive, inclusiv trimiterea pe teren a unor nume grele sau modificarea sistemului, a început să pună presiune. SUA a fost obligată „să sufere” în 10 oameni.

Christian Pulisic a mai avut un gol anulat pentru ofsaid pe un contraatac fulgerător, însă momentul salvator a venit în minutul 80.

Fundașul bosniac Stjepan Radeljic l-a faultat dur din spate pe Sergiño Dest chiar la marginea careului, încasând un cartonaș galben. Trimis la execuție, Malik Tillman, fiul unui veteran de armată american, a executat magistral lovitura liberă: o boltă perfectă peste zidul format din cinci oameni, direct în plasa porții lui Vasilj pentru 2-0!

Reacția tactică a Bosniei după primirea golului secund a fost una bazată pe disperare, însă defensiva americană, ajutată de introducerile pe final ale lui Ricardo Pepi, Sebastian Berhalter (87') și Giovanni Reyna (90+5'), a închis complet toate culoarele. La fluierul final, tabela arăta un 2-0 de un eroism pur.

Pentru SUA, această cronică a meciului consemnează o pagină de istorie scrisă cu sudoare, notează fifa.com. Naționala americană își păstrează visul titlului mondial viu pe teren propriu și se pregătește acum să plece spre Seattle.

Acolo o așteaptă o optime de finală de foc împotriva Belgiei, o altă echipă specialistă în miracole după ce a întors spectaculos Senegalul de la 0-2. Marea provocare pentru Pochettino va fi însă înlocuirea lui Balogun, piesa de bază din atacul american suspendată pentru următorul act.