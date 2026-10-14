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SUA au livrat României o aeronavă C-130 Hercules. Ce misiuni va putea îndeplini

SUA au livrat României o aeronavă C-130 Hercules. Ce misiuni va putea îndepliniAeronavă C-130 Hercules. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Armata Română a primit o nouă aeronavă de transport militar C-130H Hercules din partea Statelor Unite, în cadrul cooperării dintre cele două țări în domeniul apărării. Predarea a avut loc miercuri, la Otopeni, cu ocazia marcării a aproape 30 de ani de Parteneriat Strategic româno-american.

Aeronava a fost transferată prin programul Excess Defense Articles (EDA), destinat echipamentelor militare excedentare ale Statelor Unite. Documentele prin care dreptul de proprietate a trecut către România au fost semnate de Radu Miruță și Darryl Nirenberg.

Ce misiuni poate îndeplini noua aeronavă militară

C-130H Hercules este destinată transportului aerian tactic și poate fi utilizată pentru deplasarea militarilor și a echipamentelor în diferite zone de operațiuni.

Avionul poate fi folosit și pentru intervenții în situații de criză, transportul ajutoarelor umanitare și sprijinirea operațiunilor NATO.

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Potrivit Ambasadei SUA, includerea aeronavei în dotarea Forțelor Aeriene Române contribuie la creșterea capacității de transport și la pregătirea misiunilor militare desfășurate alături de statele aliate.

„În urmă cu aproape treizeci de ani, SUA și România au încheiat Parteneriatul Strategic”, a declarat ambasadorul american Darryl Nirenberg la ceremonia de la Otopeni. „De atunci, acesta a evoluat de la un angajament scris la o relație definită de misiuni comune, sacrificii și hotărârea de a apăra securitatea noastră comună. Astăzi, marcăm acest parteneriat nu doar prin cuvinte, ci și prin capabilități”, a adăugat diplomatul.

A opta aeronavă Hercules primită de România prin programul american

România participă la programul Excess Defense Articles din 1996, anul în care primele aeronave C-130B au fost introduse în flota Forțelor Aeriene Române. Avionul predat miercuri este al optulea de acest tip transferat Armatei Române prin intermediul programului american.

Noua aeronavă va putea fi utilizată în misiuni pe flancul estic al NATO și în regiunea Mării Negre, unde România participă la activități comune de apărare. Ambasadorul SUA a declarat că transferul contribuie la îmbunătățirea capacităților militare ale României.

„Această aeronavă reprezintă pregătire, interoperabilitate și capacitatea tot mai mare a României de a contribui la apărarea noastră comună”, a afirmat Darryl Nirenberg. „Mai presus de toate, reflectă angajamentul durabil a două națiuni – și al unei singure Alianțe – pentru pace, prin forță”.

Aeronavă C-130 Hercules

Aeronavă C-130 Hercules. Sursă foto: Facebook

Cooperare între România, SUA și Lockheed Martin

Transferul aeronavei a fost realizat prin colaborarea Ministerului Apărării Naționale, a Forțelor Aeriene Române, a Grupului Militar al SUA, a echipei americane responsabile de programul C-130 și a companiei Lockheed Martin. Pe lângă livrarea avionului, cooperarea dintre cele două state include instruirea personalului, activități comune de mentenanță și pregătirea pentru misiuni.

Ken Gjone, reprezentant al Lockheed Martin Aeronautics, a declarat că această livrare continuă colaborarea companiei cu România.

„Lockheed Martin este mândră de parteneriatul său de lungă durată cu România, iar această livrare a aeronavei C-130 Hercules ilustrează angajamentul nostru comun față de fiabilitate și capabilități durabile”, a declarat Ken Gjone.

„Integrarea acestei aeronave C-130H în Forțele Aeriene Române oferă României o capacitate sporită de transport aerian tactic și o versatilitate de neegalat. Astfel, sunt consolidate direct gradul de pregătire, interoperabilitatea cu NATO și stabilitatea regională pe flancul estic și în regiunea Mării Negre”.

Statele Unite au reafirmat că vor continua cooperarea militară cu România, inclusiv în ceea ce privește modernizarea capacităților de apărare și pregătirea operațiunilor NATO.

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