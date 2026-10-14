Procurorii DNA au efectuat miercuri, 14 octombrie, trei percheziții în județul Constanța, într-o anchetă internațională privind posibile fraude în contractele pentru servicii destinate navelor militare NATO. Prejudiciul estimat depășește un milion de euro, potrivit Eurojust. Operațiunea a vizat și Norvegia, unde cinci persoane au fost reținute, precum și Germania.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) investighează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani în legătură cu serviciile de asistență portuară oferite navelor militare ale statelor NATO. Miercuri, anchetatorii au făcut percheziții la trei adrese din județul Constanța, fiind vizate atât persoane fizice, cât și o societate comercială. Potrivit DNA, cercetările privesc presupuse fapte comise de compania respectivă și de reprezentanții acesteia în cadrul activităților desfășurate pentru navele militare.

Perchezițiile din România fac parte dintr-o operațiune internațională desfășurată de o echipă comună de anchetă. Alături de DNA participă Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și autoritatea norvegiană Økokrim, specializată în investigarea infracțiunilor economice și de mediu.

În Norvegia, autoritățile au reținut cinci persoane și au efectuat percheziții la locuințe și la sediile unor firme. Verificări au avut loc și în Germania, unde anchetatorii au intervenit în baza unui ordin european de anchetă.

Eurojust a anunțat că investigația vizează o companie și mai mulți subcontractanți ai acesteia, suspectați că ar fi folosit facturi frauduloase pentru servicii de asistență la sol.

Aceste servicii ar fi fost furnizate navelor militare NATO în timpul opririlor efectuate în porturile din nord-vestul Europei.

„Se estimează că pierderile totale suferite de țările membre NATO depășesc un milion de euro, suma exactă a fraudei fiind încă în curs de investigare”, transmite Eurojust.

Anchetatorii verifică și posibilitatea ca societatea vizată să fi oferit bani unor funcționari publici din alte state, prin intermediul unei alte persoane.

Potrivit suspiciunilor, presupusele plăți ar fi urmărit obținerea unui tratament favorabil în relațiile contractuale cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA).

Cercetările continuă pentru stabilirea valorii exacte a presupusei fraude și pentru clarificarea faptelor investigate.