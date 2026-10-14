Justitie

Percheziții DNA într-un dosar de fraudă cu nave NATO. Cum ar fi fost obținuți peste un milion de euro

Percheziții DNA într-un dosar de fraudă cu nave NATO. Cum ar fi fost obținuți peste un milion de euroDNA. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Procurorii DNA au efectuat miercuri, 14 octombrie, trei percheziții în județul Constanța, într-o anchetă internațională privind posibile fraude în contractele pentru servicii destinate navelor militare NATO. Prejudiciul estimat depășește un milion de euro, potrivit Eurojust. Operațiunea a vizat și Norvegia, unde cinci persoane au fost reținute, precum și Germania.

Anchetă comună în mai multe state europene

Direcția Națională Anticorupție (DNA) investighează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani în legătură cu serviciile de asistență portuară oferite navelor militare ale statelor NATO. Miercuri, anchetatorii au făcut percheziții la trei adrese din județul Constanța, fiind vizate atât persoane fizice, cât și o societate comercială. Potrivit DNA, cercetările privesc presupuse fapte comise de compania respectivă și de reprezentanții acesteia în cadrul activităților desfășurate pentru navele militare.

Perchezițiile din România fac parte dintr-o operațiune internațională desfășurată de o echipă comună de anchetă. Alături de DNA participă Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și autoritatea norvegiană Økokrim, specializată în investigarea infracțiunilor economice și de mediu.

În Norvegia, autoritățile au reținut cinci persoane și au efectuat percheziții la locuințe și la sediile unor firme. Verificări au avut loc și în Germania, unde anchetatorii au intervenit în baza unui ordin european de anchetă.

CIA: Politicienii români sunt confuzi. Petru Groza, între modelul chinez și cel iugoslav
CIA: Politicienii români sunt confuzi. Petru Groza, între modelul chinez și cel iugoslav
Toma Cuzin, actorul din „Las Fierbinți”, a fost reținut de poliție după un accident rutier. Ar fi ieșit pozitiv la Drugtest
Toma Cuzin, actorul din „Las Fierbinți”, a fost reținut de poliție după un accident rutier. Ar fi ieșit pozitiv la Drugtest
DNA

Sursa foto: Direcția Națională Anticorupție

Facturi suspecte pentru serviciile oferite navelor NATO

Eurojust a anunțat că investigația vizează o companie și mai mulți subcontractanți ai acesteia, suspectați că ar fi folosit facturi frauduloase pentru servicii de asistență la sol.

Aceste servicii ar fi fost furnizate navelor militare NATO în timpul opririlor efectuate în porturile din nord-vestul Europei.

„Se estimează că pierderile totale suferite de țările membre NATO depășesc un milion de euro, suma exactă a fraudei fiind încă în curs de investigare”, transmite Eurojust.

Suspiciuni de mită pentru obținerea unor avantaje contractuale

Anchetatorii verifică și posibilitatea ca societatea vizată să fi oferit bani unor funcționari publici din alte state, prin intermediul unei alte persoane.

Potrivit suspiciunilor, presupusele plăți ar fi urmărit obținerea unui tratament favorabil în relațiile contractuale cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA).

Cercetările continuă pentru stabilirea valorii exacte a presupusei fraude și pentru clarificarea faptelor investigate.

Stiri calde

16:47 - Percheziții DNA într-un dosar de fraudă cu nave NATO. Cum ar fi fost obținuți peste un milion de euro

16:38 - Petrolul depășește 107 dolari pe baril, iar gazele din Europa se apropie de un record. Atacurile din Orientul Mijloci...

16:31 - Compania de taxi Yandex, cu legături în Rusia, a câștigat peste 7 milioane de euro în Republica Moldova. Guvernul anu...

16:23 - Venituri uriașe din meditații. Cât a declarat la ANAF un profesor din România într-un singur an

16:14 - Cazul Călin Georgescu ajunge în Parlamentul European. Ce le cere George Simion eurodeputaților. Update

16:04 - A fost Revoluție sau lovitură de stat în decembrie 1989? Dan Andronic, Gheorghe Ciubotaru si Ristea Proboi, analiză ...

HAI România!

A fost Revoluție sau lovitură de stat în decembrie 1989? Dan Andronic, Gheorghe Ciubotaru si Ristea Proboi, analiză legată de jocurile de putere

A fost Revoluție sau lovitură de stat în decembrie 1989? Dan Andronic, Gheorghe Ciubotaru si Ristea Proboi, analiză ...

Procesul CPEx și justiția de după Revoluție

Procesul CPEx și justiția de după Revoluție

Când îşi va scoate AUR susţinătorii în stradă

Când îşi va scoate AUR susţinătorii în stradă

Proiecte speciale