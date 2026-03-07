International

SUA au aprobat o vânzare de echipament militar în valoare de 151,8 milioane de dolari către Israel

Comentează știrea
SUA au aprobat o vânzare de echipament militar în valoare de 151,8 milioane de dolari către Israel Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Departamentul de Stat al SUA a aprobat, vineri, vânzarea de echipament militar către Israel, în valoare de 151,8 milioane de dolari, în contextul războiului tot mai intens din Orientul Mijlociu.

Departamentul de Stat a aprobat vânzarea a 12.000 de bombe către Israel

Biroul pentru afaceri politico-militare al Departamentului de Stat a aprobat vânzarea a 12.000 de bombe de 470 de kilograme, potrivit unui comunicat de presă.

„Vânzarea propusă va îmbunătăţi capacitatea Israelului de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare, va consolida apărarea naţională şi va servi ca mijloc de descurajare împotriva ameninţărilor regionale”, se arată în comunicat.

Pe lângă muniții, vânzarea va include servicii de inginerie, logistică și asistență tehnică furnizate de guvernul SUA și contractate.

Obiecte din filme celebre de la Hollywood, scoase la licitație. Cât costă jacheta purtată de Arnold Schwarzenegger în Terminator
Obiecte din filme celebre de la Hollywood, scoase la licitație. Cât costă jacheta purtată de Arnold Schwarzenegger în Terminator
Singurul sportiv pe care Tolea ar vrea să-l bată. Luptătorul vizat nici nu vrea să audă de confruntare
Singurul sportiv pe care Tolea ar vrea să-l bată. Luptătorul vizat nici nu vrea să audă de confruntare

Marco Rubio a emis o derogare care ocolește aprobarea Congresului

Marile companii americane din domeniul apărării au convenit să mărească producția de arme avansate, a scris președintele Donald Trump într-o postare pe rețelele sociale vineri, la o săptămână după ce SUA și Israelul au lansat primele atacuri asupra Iranului.

Deși vânzările de arme ale SUA necesită, de obicei, aprobarea Congresului, secretarul de stat Marco Rubio a emis o derogare care ocolește aprobarea, spre nemulțumirea unora dintre oficialii aleși, potrivit thehindu.com.

Marco Rubio

Marco Rubio / sursa foto: captură video

„Secretarul de stat a stabilit și a furnizat o justificare detaliată conform căreia există o situație de urgență care necesită vânzarea imediată către Guvernul Israelului a articolelor și serviciilor de apărare menționate mai sus, în interesul securității naționale a Statelor Unite”, a declarat Departamentul de Stat, citând Legea privind controlul exportului de arme.

Un membru democrat al Comisiei pentru afaceri externe a criticat ocolirea examinării Congresului

Gregory Meeks, membru democrat al Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, a declarat că ocolirea examinării vânzării de arme de către Congres „dezvăluie o contradicție flagrantă în argumentele acestei administrații în favoarea războiului”.

„Administrația Trump a insistat în repetate rânduri că era pe deplin pregătită pentru acest război. Graba de a invoca autoritatea de urgență pentru a ocoli Congresul spune altceva”, a afirmat acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:32 - Obiecte din filme celebre de la Hollywood, scoase la licitație. Cât costă jacheta purtată de Arnold Schwarzenegger în...
13:23 - SUA au aprobat o vânzare de echipament militar în valoare de 151,8 milioane de dolari către Israel
13:11 - Singurul sportiv pe care Tolea ar vrea să-l bată. Luptătorul vizat nici nu vrea să audă de confruntare
13:06 - Mitică Dragomir anticipează scumpiri la gaze și carburanți în România din cauza conflictului din Orientul Mijlociu 
13:02 - Alexandru Nazare a fost implicat într-un accident rutier în Sectorul 1 din București
12:55 - Alexandru Nazare, despre raportul Moody’s: Evaluarea validează măsurile Guvernului 

HAI România!

Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă

Proiecte speciale