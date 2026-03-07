SUA au aprobat o vânzare de echipament militar în valoare de 151,8 milioane de dolari către Israel

Departamentul de Stat al SUA a aprobat, vineri, vânzarea de echipament militar către Israel, în valoare de 151,8 milioane de dolari, în contextul războiului tot mai intens din Orientul Mijlociu.

Biroul pentru afaceri politico-militare al Departamentului de Stat a aprobat vânzarea a 12.000 de bombe de 470 de kilograme, potrivit unui comunicat de presă.

„Vânzarea propusă va îmbunătăţi capacitatea Israelului de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare, va consolida apărarea naţională şi va servi ca mijloc de descurajare împotriva ameninţărilor regionale”, se arată în comunicat.

Pe lângă muniții, vânzarea va include servicii de inginerie, logistică și asistență tehnică furnizate de guvernul SUA și contractate.

Marile companii americane din domeniul apărării au convenit să mărească producția de arme avansate, a scris președintele Donald Trump într-o postare pe rețelele sociale vineri, la o săptămână după ce SUA și Israelul au lansat primele atacuri asupra Iranului.

Deși vânzările de arme ale SUA necesită, de obicei, aprobarea Congresului, secretarul de stat Marco Rubio a emis o derogare care ocolește aprobarea, spre nemulțumirea unora dintre oficialii aleși, potrivit thehindu.com.

„Secretarul de stat a stabilit și a furnizat o justificare detaliată conform căreia există o situație de urgență care necesită vânzarea imediată către Guvernul Israelului a articolelor și serviciilor de apărare menționate mai sus, în interesul securității naționale a Statelor Unite”, a declarat Departamentul de Stat, citând Legea privind controlul exportului de arme.

Gregory Meeks, membru democrat al Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, a declarat că ocolirea examinării vânzării de arme de către Congres „dezvăluie o contradicție flagrantă în argumentele acestei administrații în favoarea războiului”.

„Administrația Trump a insistat în repetate rânduri că era pe deplin pregătită pentru acest război. Graba de a invoca autoritatea de urgență pentru a ocoli Congresul spune altceva”, a afirmat acesta.