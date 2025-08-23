Social Studiile arată că aditivii alimentari pot fi nocivi pentru intestin







Aditivii alimentari, precum coloranții artificiali, îndulcitorii, emulgatorii și conservanții antimicrobieni, pot afecta intestinul, potrivit cercetărilor efectuate pe animale. Revista FASEB Journal analizează dovezile și recomandă realizarea mai multor studii clinice pentru a determina efectele asupra oamenilor, în special asupra celor care suferă de boli inflamatorii intestinale.

Autorii propun îmbunătățirea politicilor pentru a ajuta oamenii să ia decizii mai bune. Aditivii alimentari fac alimentele sau băuturile mai atractive sau le prelungesc durata de valabilitate. Substanțele chimice pot transforma un lichid incolor în roșu sau pot păstra pâinea proaspătă timp de câteva zile. Acești aditivi nu au valoare nutritivă și pot afecta tractul gastro- intestinal.

Utilizarea aditivilor alimentari și incidența bolilor gastrointestinale sunt în creștere. Factorii de mediu, precum substanțele chimice, pot contribui la apariția acestor boli. Waliul Khan și colegii săi de la Universitatea McMaster din Canada au analizat literatura de specialitate și au sintetizat concluziile pentru a înțelege mai bine efectele aditivilor alimentari asupra sănătății.

În analiză, echipa discută cercetările efectuate pe animale, care au arătat că aditivii pot dăuna stomacului. În modelele animale, coloranții azoici și unii îndulcitori artificiali pot crește inflamația intestinală, permeabilitatea și pot afecta microbiota intestinală.

„Dovezile actuale arată că expunerea la anumiți aditivi alimentari poate avea efecte dăunătoare asupra sănătății intestinale”, explică el. „Deoarece acești aditivi nu au nicio valoare nutrițională, reducerea sau chiar evitarea alimentelor care conțin aditivi poate fi o alegere benefică pentru consumatori, în special pentru cei cu tulburări intestinale.”

Majoritatea studiilor analizate de cercetători s-au bazat pe modele animale, prin urmare sunt necesare mai multe studii pe oameni pentru a determina efectele aditivilor alimentari asupra sănătății gastrointestinale. În plus, multe cercetări au examinat un singur aditiv alimentar, ceea ce nu reflectă modul real în care aceste substanțe sunt consumate în alimentele și băuturile comerciale.

Cu toate acestea, cercetătorii consideră că există suficiente dovezi pentru a modifica politica. Din fericire, FDA și EFSA reevaluează aditivii alimentari. Echipa sugerează ca producătorii de alimente să indice cantitatea fiecărui aditiv pe etichetele produselor, pentru a ajuta consumatorii să le monitorizeze utilizarea. La fel ca în UE, ar putea fi introduse și etichete de avertizare, potrivit medicalxpress.com.