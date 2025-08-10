Social Pilula contraceptivă, fără hormoni, pentru bărbați, trece primul test de siguranță







Un nou medicament contraceptiv masculin, YCT-529, a fost supus primelor teste pe voluntari umani, oferind prima indicație că ar putea fi sigur pentru oameni. Acest nou contraceptiv funcționează diferit față de încercările anterioare, deoarece nu necesită intervenție chirurgicală și este mai puțin probabil să provoace efecte secundare hormonale.

Medicamentul a fost bine tolerat de un grup restrâns de bărbați tineri sănătoși și nu a provocat efecte secundare grave la dozele utilizate. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a demonstra eficacitatea precisă a medicamentului ca contraceptiv.

Noua metodă utilizează o substanță chimică special concepută, cunoscută sub numele de YCT- 529, care vizează un receptor celular specific din testicule, numit receptor alfa al acidului retinoic.

S-a demonstrat că unii compuși similari reduc producția de spermă la oameni, dar au efecte secundare nedorite, cum ar fi senzația de rău la consumul de alcool, modificarea nivelului de sare din sânge și faptul că nu sunt complet reversibili la toți bărbații.

În studiile pe animale, s-a demonstrat că YCT-529 produce infertilitate temporară complet reversibilă, fără efecte secundare semnificative. Un studiu efectuat pe șoareci a constatat, de asemenea, că cei care au devenit tați după întreruperea administrării medicamentului au avut descendenți normali și sănătoși.

Pe baza acestor rezultate, medicamentul a intrat în faza întâi de studii clinice la oameni, în cadrul căreia un grup mic de voluntari sănătoși a fost recrutat pentru a testa siguranța, tolerabilitatea și posibilele efecte secundare.

Participanții au fost monitorizați timp de 15 zile pentru a se observa eventualele efecte asupra nivelului normal de hormoni, inflamației, funcției renale și hepatice, ritmului cardiac anormal, dorinței sexuale și stării de spirit.

Nu s-au detectat modificări ale hormonilor naturali din organism, nici efecte durabile asupra funcției hepatice și renale, nici semne de leziuni celulare, nici anomalii periculoase ale ritmului cardiac, iar participanții nu au raportat modificări ale stării de spirit sau ale dorinței sexuale.

În prezent, nu există metode contraceptive disponibile în comerț pentru bărbați care să fie nu numai sigure și eficiente în prevenirea sarcinii, ci și să permită oprirea și repornirea producției de spermă oricând, scrie medicalxpress.com.