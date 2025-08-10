Social Materialele plastice și sănătatea umană: Ce este în joc în negocierile privind tratatul global de la Geneva







Materialele plastice reprezintă o amenințare semnificativă pentru sănătatea umană, de la naștere până la moarte, și sunt asociate cu avorturi spontane, malformații congenitale, boli cardiace și cancer. Acestea dăunează oamenilor în fiecare etapă a ciclului de viață al materialelor plastice, de la extracția inițială a petrolului până la producție și eliminare prin depozitare în gropi de gunoi, incinerare sau abandonare în mediu.

În timp ce 180 de țări se reunesc la Geneva pentru a ajunge la un acord privind un tratat global privind poluarea cu plastic, activiștii, oamenii de știință și grupurile din domeniul sănătății fac presiuni pentru adoptarea de măsuri ferme de limitare a producției și interzicerea substanțelor chimice periculoase.

Cu toate acestea, producătorii de produse petrochimice și lobbyiștii din industrie se opun, argumentând că plasticul este esențial pentru salvarea de vieți omenești.

Proiectul actual de text conține elemente provizorii care ar putea avea un impact real, cum ar fi reducerea producției de plastic, interzicerea produselor și substanțelor chimice periculoase și o secțiune dedicată protejării sănătății umane. Unii negociatori se opun acestor elemente și există riscul ca acestea să fie diluate sau eliminate complet din tratatul final.

Grupul de țări cu viziuni similare, multe dintre ele fiind producători de produse petrochimice, a condus opoziția față de un tratat centrat pe sănătate, argumentând că plasticul este esențial pentru protejarea sănătății datorită rolului plasticului de unică folosință în medicina modernă.

Lobbyiștii din industria plasticului au fost, de asemenea, acuzați că „s-au infiltrat” în negocieri și că exercită o influență excesivă. Aceștia fac presiuni pentru ca plasticul utilizat în domeniul sănătății să fie scutit în totalitate de tratat, oferind o portiță importantă producătorilor de plastic.

Pe măsură ce se adună dovezi privind modul în care plasticul dăunează sănătății umane, afirmațiile că acesta este necesar pentru a ne proteja sănătatea par din ce în ce mai puțin plauzibile.

Grupurile societății civile, oamenii de știință și profesioniștii din domeniul sănătății creează un impuls pentru un tratat puternic centrat pe sănătate.

Organizația internațională neguvernamentală Health Care Without Harm a coordonat o scrisoare deschisă prin care respinge scutirile pentru sectorul sănătății, solicitând un tratat care să abordeze întregul ciclu de viață al plasticului și afirmând că reducerea plasticului inutil în domeniul sănătății este atât posibilă, cât și necesară pentru protejarea pacienților.

Coaliția Oamenilor de Știință a jucat un rol esențial în aducerea dovezilor privind efectele plasticului asupra sănătății în cadrul dezbaterii, în timp ce grupuri precum Alianța Globală pentru Alternative la Incinerare susțin că justiția pentru persoanele și locurile cele mai afectate ar trebui să se afle în centrul tratatului, scrie medicalxpress.com.