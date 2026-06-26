Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a lansat un atac extrem de dur la adresa autorităților actuale, după o vizită recentă pe litoralul românesc. Într-o postare publicată pe Facebook, aceasta descrie situația din stațiunea Mamaia ca fiind una catastrofală și critică măsurile luate de Ministerul Mediului, care ar fi transformat plajele în zone aproape impracticabile pentru turiști. Deși apropiații i-au recomandat să aleagă țara vecină pentru concediu, Udrea a dorit să susțină turismul autohton, însă realitatea din teren a dezamăgit-o profund.

Elena Udrea a explicat că decizia de a veni la Marea Neagră, în detrimentul stațiunilor bulgărești, a fost o alegere personală, dorind să petreacă primele zile de vacanță alături de fiica sa pe o plajă românească. Din păcate, imaginea găsită la fața locului a fost complet diferită de așteptările sale, determinând-o să își exprime public indignarea.

„Deși toată lumea m-a sfatuit să merg în Bulgaria dacă vreau să petrec câteva zile frumoase la soare cu Eva, la început de vacanță, eu am insistat să vin la Mamaia. Ferească Dumnezeu! Ce ați făcut cu litoralul românesc? Ce ați făcut cu turismul? Este un dezastru!”

Fostul demnitar a atras atenția asupra stării în care se află infrastructura turistică din cea mai cunoscută stațiune de pe litoral. Ea reclamă faptul că extinderea plajelor a fost gestionată greșit, iar noile reglementări impuse de la nivel guvernamental lasă turiștii fără facilități elementare, cum ar fi accesul la apă sau la grupuri sanitare.

„Peste jumătate dintre locații sunt închise, iar multe sunt scoase la vânzare. Doar câteva plaje sunt amenajate, aflate la capătul unor cărări lungi de sute de metri croite până la mare prin dune nesfârșite de nisip, lăsate în voia pescărușilor, de parcă ar fi doar pentru ei, nu pentru oameni.

Când ajungi, în sfârșit, la ele și vrei să bei o apă, ți se spune că ministra Mediului a interzis beach barurile, așa că bei apă doar dacă ai adus de la supermarket. Dar dacă vrei să mergi la toaletă? Ministra Mediului a interzis și toaletele! Ți se recomandă să rezolvi problema în mare, dacă nu mai reziști până te întorci la hotel!”

În viziunea fostului ministru, implicarea excesivă a Ministerului Mediului în administrarea zonelor de plajă blochează dezvoltarea economică și distruge competitivitatea turismului românesc în raport cu țările vecine. Elena Udrea consideră că plajele ar trebui organizate în funcție de nevoile celor care vin să își cheltuiască banii în țară, nu lăsate în paragină sub pretextul protejării naturii.

„Ministrul Mediului? Ce caută Ministerul Mediului în problema turismului? Plaja nu este o rezervație naturală, pentru pescăruși, meduze și alge! Are nevoie să fie organizată și să ofere servicii turiștilor, pentru ca acestia să vină, agenții economici să funcționeze eficient, iar turismul românesc să prospere. Unde este responsabilul pentru turism? Exista așa ceva în guvernul lui Bolojan?”

Problemele semnalate nu îi afectează doar pe turiști, ci și pe antreprenorii locali, care se declară sufocați de birocrație și de lipsa de viziune a guvernanților. Elena Udrea avertizează că, în lipsa unei schimbări politice majore și a numirii unor oameni competenți, România riscă să își piardă definitiv atât investitorii, cât și turiștii.

„Nu este de ajuns că ați distrus tot în țara asta și că dați resursele țării pe nimic, străinilor? Acum nenorociți și turismul și îi obligați pe români să își petreacă vacanțele în străinătate? Dacă trăia Ceaușescu, v-ar fi condamnat pe viață pentru nenorocirea adusă României! Proprietarul plajei unde ne-am oprit ne spune că, de la anul, se va muta în Bulgaria dacă lucrurile vor rămâne așa. Încerc să-l încurajez să mai aibă puțină răbdare. Poate, totuși, va exista cineva potent în politică să formeze un nou guvern și să-i trimită acasă pe acești incompetenți și trădători de țară!”