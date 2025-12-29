Ultimele zile cu leva în Bulgaria. Ce se schimbă odată cu intrarea în zona euro

Bulgaria va intra joi în zona euro și va deveni a 21-a țară care adoptă moneda unică europeană. Integrarea stârnește îngrijorare în rândul unei părți a populației, care se teme că trecerea la euro va duce la creșteri de prețuri și va accentua instabilitatea politică, potrivit AFP.

În timpul verii a apărut o mișcare de protest susținută în principal de partide de extremă dreapta și pro-ruse. Acestea cer „menținerea levei bulgărești” și profită de temerile legate de faptul că adoptarea monedei euro ar putea duce la creșterea prețurilor, scrie sursa mențioantă anterior.

Pentru guvernele succesive de la Sofia, care au depus eforturi pentru adoptarea monedei unice, euro este văzut ca un factor de stimulare a economiei celei mai sărace țări din Uniunea Europene. Totodată, autoritățile consideră că această schimbare va întări legăturile cu Europa de Vest și va reduce influența Rusiei.

Înaintea Bulgariei, Croația a fost ultima țară care a adoptat moneda unică, în 2023. Euro a fost introdus inițial la 1 ianuarie 2002, în 12 state membre ale Uniunii Europene.

Țara vecină, cu o populație de 6,4 milioane de locuitori și membră a Uniunii Europene din 2007, se confruntă cu provocări majore, după protestele anticorupție care au dus la căderea recentă a guvernului de coaliție, aflat la putere de mai puțin de un an, și în contextul posibilității unor noi alegeri legislative, care ar reprezenta al optulea scrutin din ultimii cinci ani.

În acest context marcat de instabilitate, orice dificultate legată de introducerea monedei euro va fi folosită de politicienii anti-UE, consideră Boryana Dimitrova, reprezentantă a institutului de sondaj Alpha Research. Aceasta analizează de un an evoluția opiniei publice privind adoptarea euro.

Potrivit celui mai recent Eurobarometru, 49% dintre cetățenii Bulgariei se declară împotriva adoptării monedei euro.

Adoptarea monedei euro va aduce câștiguri „substanțiale”, a declarat președintele BCE, Christine Lagarde, care a menționat „schimburi mai fluide, costuri de finanțare mai mici și prețuri mai stabile”. Ea a precizat că întreprinderile mici și mijlocii ar putea economisi echivalentul a aproximativ 500 de milioane de euro din costurile de schimb, într-un discurs susținut luna trecută la Sofia.

Unul dintre sectoarele care ar urma să beneficieze cel mai mult de adoptarea monedei euro este turismul, care a contribuit cu aproximativ 8% la produsul intern brut al Bulgariei. De asemenea, Lagarde a contextualizat modificările de preț, pe care le-a descris drept „modeste și de scurtă durată”. Ea a afirmat că, la aderările anterioare la zona euro, impactul s-a situat între 0,2 și 0,4 puncte procentuale.

Cu toate acestea, în Bulgaria, încă înainte de adoptarea efectivă a monedei euro, prețurile alimentelor au crescut cu 5% în ritm anual în luna noiembrie, potrivit Institutului Național de Statistică, un nivel de peste două ori mai ridicat decât media zonei euro. În același timp, prețurile locuințelor au crescut cu 15,5% în al doilea trimestru, de aproximativ trei ori peste media din zona euro.

Pentru a calma cetățenii, parlamentul de la Sofia a întărit, pe parcursul verii, atribuțiile organelor de control care investighează creșterile bruște de prețuri. Aceste instituții au primit sarcina de a preveni orice majorare „nejustificată” asociată trecerii la moneda euro.

Prețurile din Bulgaria sunt afișate atât în leva, cât și în euro încă din august 2025, măsură menită să îi ajute pe cetățeni să se obișnuiască treptat cu noua monedă și să evite confuziile sau majorările artificiale de prețuri înainte de adoptarea euro.

După 1 ianuarie 2026, Bulgaria va intra într-o perioadă de circulație duală, care va dura, de regulă, o lună. În acest interval, plățile vor putea fi făcute încă în leva, însă restul va fi oferit exclusiv în euro.

În ceea ce privește schimbul valutar, băncile comerciale și oficiile poștale vor schimba gratuit leva în euro timp de șase luni de la aderare, până la 30 iunie 2026. După această dată, schimbul va fi posibil în continuare la Banca Națională a Bulgariei, care va preschimba bancnotele și monedele de leva în euro pe termen nelimitat și fără perceperea vreunui comision.