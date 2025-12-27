De la ieftiniri la scumpiri. Cum se schimbă prețul la pompă din 1 ianuarie

Carburanții se scumpesc din nou de la 1 ianuarie, după o perioadă de ieftiniri din ultimele săptămâni. Din cauza creșterii accizelor la benzină și motorină, șoferii vor fi nevoiți să plătească aproximativ 15 lei în plus pentru un plin de 50 de litri.

De la 1 decembrie 2025, benzina s-a ieftinit în medie cu 28 de bani pe litru, iar motorina cu 38 de bani pe litru, pe fondul scăderii cotației barilului de petrol la cel mai redus nivel din ultima perioadă. De la 1 ianuarie 2026 însă, benzina și motorina se vor scumpi din nou, cu 33 de bani pe litru, respectiv 30 de bani pe litru, ca urmare a majorării accizelor.

Creșterea accizelor la carburanți, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, vine după alte două majorări aplicate anul acesta, la 1 ianuarie și la 1 august. Economiștii spun că această evoluție este rezultatul mai multor factori.

Analiștii pieței de energie nu exclud o creștere suplimentară a prețurilor la pompă, dacă la începutul anului viitor cotația barilului de petrol va urca din nou. În prezent, petrolul Brent a coborât la 60 de dolari pe baril, iar la mijlocul lunii decembrie a scăzut chiar sub acest nivel.

„În momentul de față avem un excedent, un surplus de volume de țiței pe piața internațională. În mod normal, în acest moment, dacă ne uităm la datele din piață, nu ar trebui să crească. Dar există o presiune puternică în zona americană de a crește prețul barilului de petrol. Ei au un prag foarte important, care este dat de prețul de 60 de dolari pe baril, care este prețul minim necesar pentru ca băncile să crediteze dezvoltatorii de petrol de șist din America”, a explicat Eugenia Gusilov, analist al pieței de energie.

În România, prețul mediu al motorinei este în prezent mai ridicat decât în alte 14 țări europene, iar cel al benzinei depășește nivelul din alte 10 state, potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene.

La nivel național, taxele reprezintă aproximativ jumătate din prețul plătit la pompă.