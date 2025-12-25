Economie

Crăciun cu carburanți mai ieftini. Cele mai mici prețuri din ultimii aproape patru ani în Republica Moldova

Crăciun cu carburanți mai ieftini. Cele mai mici prețuri din ultimii aproape patru ani în Republica MoldovaPrețul carburanților. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Sărbătorile de iarnă vin cu o veste bună pentru șoferi. Prețurile carburanților din Republica Moldova au ajuns la cele mai scăzute niveluri din ultimii aproape patru ani. Benzina și motorina continuă să se ieftinească, iar valorile actuale sunt comparabile cu cele înregistrate înainte de declanșarea războiului din Ucraina.

În ultimele zile, motorina s-a ieftinit cu 2,54 lei pe litru, ajungând sub pragul de 19 lei/litru, în timp ce benzina COR 95 a scăzut cu 1,42 lei/litru, coborând sub nivelul de 22 lei/litru. Potrivit autorităților din domeniu, acestea sunt cele mai mici prețuri înregistrate din ianuarie 2022.

Ultima dată când ambele tipuri de carburanți se comercializau la niveluri similare a fost pe 14 ianuarie 2022, cu puțin timp înainte ca piața energetică internațională să fie puternic afectată de războiul din Ucraina.

Stație carburanți. Sursă foto: Pixabay

Prețurile stabilite de ANRE pentru zilele de Crăciun

Pentru zilele de 25 și 26 decembrie 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit următoarele prețuri maxime de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere standard. Astfel, un litru de benzină cu cifra octanică 95 se va comercializa cu 21,97 lei/litru, o scădere de 10 bani. Motorina se va vinde cu cel mult, 18,67 lei/litru, o reducere de 6 bani.

Ce se întâmplă pe piața internațională a petrolului

Scăderea prețurilor la pompă este determinată, în principal, de evoluțiile de pe piața internațională a petrolului. În ultima perioadă, cotațiile țițeiului au coborât pentru scurt timp sub nivelul de 60 de dolari pe baril, unul dintre cele mai joase praguri din ultimii ani, iar ulterior au revenit la aproximativ 62 de dolari/baril.

Această evoluție este influențată de mai mulți factori: cererea globală mai redusă, stocurile ridicate de petrol, dar și incertitudinile economice la nivel internațional, care temperează consumul de combustibili.

Sursa foto: Capture video

Ce înseamnă aceste ieftiniri pentru consumatori

Pentru cetățeni și mediul de afaceri, prețurile mai mici la carburanți înseamnă costuri mai reduse de transport și o ușoară relaxare a presiunii asupra bugetelor, mai ales într-o perioadă marcată de cheltuieli mari, cum sunt sărbătorile de iarnă.

Dacă tendințele de pe piața internațională se mențin, autoritățile nu exclud ca prețurile să rămână la niveluri scăzute și în perioada următoare.

