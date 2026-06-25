MAI cumpără sisteme de detectare a dronelor marine

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat joi că a demarat procedurile pentru achiziționarea unor capabilități tehnice destinate detectării și monitorizării dronelor marine. Prin Garda de Coastă, structură a Poliției de Frontieră, instituția va organiza în perioada următoare o demonstrație tehnică în Marea Neagră, în cadrul procesului de evaluare a sistemelor care vor contribui la supravegherea apelor costiere și la consolidarea securității maritime.

Ministerul Afacerilor Interne anunță că, prin Garda de Coastă, a declanșat procedurile pentru achiziționarea unor capabilități tehnice care să permită detectarea și monitorizarea dronelor marine.

În prima etapă, în perioada imediat următoare, va fi organizată o demonstrație tehnică în Marea Neagră privind capacitățile de detecție, supraveghere și monitorizare ale sistemului autonom maritim TRITON, produs de Ocean Aero Inc.

Potrivit MAI, platforma este proiectată să funcționeze într-o manieră sustenabilă, fiind alimentată exclusiv cu energie solară și eoliană. Acest lucru îi oferă o autonomie extinsă, fără a necesita combustibili fosili sau logistica unei nave cu echipaj uman.

Ministerul Afacerilor Interne arată că scopul acestor acțiuni este identificarea celor mai eficiente mijloace pentru protecția apelor teritoriale ale României împotriva potențialelor riscuri de securitate.

Instituția anunță că întărirea capacității de detecție timpurie și de contracarare a formelor de manifestare a amenințărilor hibride în regiunea Mării Negre, precum și asigurarea frontierei maritime naționale și a obiectivelor de interes strategic din Zona Economică Exclusivă a României reprezintă un obiectiv major asumat pentru menținerea securității naționale la un nivel ridicat.

MAI precizează că demonstrațiile și testele vor fi coordonate de specialiștii Gărzii de Coastă, în colaborare cu celelalte structuri care au atribuții în domeniu.

Totodată, instituția arată că procesul de testare se va desfășura fără a afecta siguranța navigației și cu respectarea tuturor măsurilor de securitate necesare.

Ministerul reamintește că, în 5 iunie, patru drone ucrainene scăpate de sub supravegherea armatei ucrainene, cel mai probabil în urma unor bruiaje, au explodat în Marea Neagră.

Două dintre acestea au explodat în partea ucraineană a mării, cea de-a treia în Portul Constanța, iar ultima, la aproape o oră după prima explozie, în afara zonei portuare, sub supravegherea Gărzii de Coastă.