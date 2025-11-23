Presa de la Kiev a declanșat un atac extrem de dur la adresa emisarului special al SUA, Steve Witkoff, pe care îl consideră responsabil de planul de pace văzut de partea ucraineană ca favorabil Rusiei. Publicația Kyiv Independent îl acuză pe Witkoff că ar desfășura o operațiune din umbră în interiorul Casei Albe, în încercarea de a-i marginaliza pe oficialii pro-ucraineni.

Witkoff - un magnat imobiliar fără experiență diplomatică înainte de numirea sa - a devenit unul dintre arhitecții centrali ai unei noi propuneri de pace de la Washington, despre care oficialii ucraineni spun că acceptă cele mai ample cerințe ale Kremlinului.

Publicația ucraineană citează o sursă din cadrul Biroului Președintelui Ucrainei, care a declarat că Witkoff ar elabora planul în coordonare directă cu Kirill Dmitriev, principalul negociator economic al Rusiei, implicat în eforturile Moscovei de a influența Washingtonul.

„Face asta de luni de zile”, a spus sursa, menționând planul în 28 de puncte al lui Witkoff, care a fost văzut la Kiev ca o capitulare de facto față de Rusia.

Planul, aprobat de președintele american Donald Trump, include cerințe precum cea ca Ucraina să cedeze teritoriu, să-și reducă armata și să-și limiteze alianțele - propuneri mult mai ample decât cele discutate în rundele de negocieri anterioare.

„Ucraina s-ar putea confrunta în curând cu o alegere extrem de dificilă. Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie. Fie 28 de puncte complicate, fie cea mai grea iarnă de până acum - și riscurile care urmează”, a declarat Zelenski într-un discurs adresat națiunii.

Kyiv Independent citează oficiali ucraineni și americani potrivit cărora, după luni întregi de discuții, viziunea lui Witkoff asupra păcii ar fi cucerit Washingtonul.

Witkoff este un dezvoltator imobiliar american, investitor și fondator al Witkoff Group, o importantă firmă de dezvoltare și investiții imobiliare cu sediul în New York City. Nimic din trecutul său nu sugerează expertiză în geopolitica est-europeană sau în rezolvarea conflictelor.

„Steve Witkoff este pur și simplu cineva în care Trump are încredere”, a declarat Alexandra Filippenko, expertă în relații SUA-Rusia, pentru Kyiv Independent, menționând că relația lor datează din peisajul imobiliar din Manhattan din anii 1980. „Trump apreciază acest tip de loialitate”, a spus ea.

Totuși, dincolo de domeniul imobiliar, Witkoff a fost trimis special al lui Trump în Orientul Mijlociu și s-a implicat din ce în ce mai mult în discuții legate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Witkoff a devenit de fapt trimisul personal al lui Trump pe lângă președintele rus Vladimir Putin, participând la întâlniri individuale cu lideri străini, ocolind protocolul diplomatic.

Emisarul s-a întâlnit cu Putin de cel puțin cinci ori, petrecând trei până la patru ore cu el în timpul fiecărei sesiuni, pe 11 februarie, 13 martie, 11 și 25 aprilie și din nou în august.

După aproape fiecare întâlnire, președintele SUA a declarat că „s-au făcut progrese mari”, în timp ce Witkoff este acuzat că a reluat punctele de discuție ale Kremlinului în conversațiile sale cu presa americană. De asemenea, emisarul este acuzat că a folosit traducători de la Kremlin în timpul acestor discuții.

Kyiv Independent citează alți oficiali americani care ar fi spus că Witkoff pare prea aliniat cu Moscova și nu are o înțelegere clară a poziției Ucrainei. În iulie, el l-a îndemnat, de asemenea, pe Trump să ridice sancțiunile energetice americane împotriva Rusiei și a promovat un schimb teritorial pe care oficialii ucraineni îl consideră impracticabil și o concesie periculoasă.

Cealaltă direcție a lui Witkoff a fost discuțiile sale cu Kirill Dmitriev, care conduce Fondul de Investiții Directe al Rusiei și a fost mult timp unul dintre principalii emisari ai lui Putin în Occident.

De fiecare dată când Witkoff a călătorit în Rusia, Dmitriev îl aștepta - cei doi au avut întâlniri informale și liniștite, departe de canalele oficiale.

Când Witkoff a aterizat la Moscova pe 6 august, s-au plimbat împreună prin Parcul Zaryadye din centrul orașului, o scenă care a demonstrat raportul neobișnuit de confortabil dintre trimisul Washingtonului și negociatorul-șef al Rusiei.

În ultimele contacte, Dmitriev a zburat la Washington și plănuia să se întâlnească cu Witkoff pe 25 octombrie, deși rămâne neclar dacă întâlnirea a avut loc. La scurt timp după aceea, a apărut noua propunere de pace a SUA - una care seamănă remarcabil cu cerințele Moscovei.

Kyiv Independent îl mai acuză pe Witkoff că și-a petrecut ultima lună conturând în liniște cadrul, lucrând direct cu Dmitriev, și citează surse care spun că aliații europeni au fost excluși din elaborarea planului și că Ucraina a fost, de asemenea, exclusă.

Coordonarea strânsă a lui Witkoff cu Dmitriev ar indica o luptă internă mai profundă la Washington, insinuează aceeași publicație.

Kyiv Independent citează o altă „sursă familiarizată cu dinamica puterii”, potrivit căreia Witkoff ar desfășura o operațiune mai amplă, împreună cu Dmitriev, încercând să marginalizeze vocile pro-Ucraina din administrația Trump.

Publicația ucraineană mai acuză că una dintre persoanele responsabile de comunicarea Casei Albe ar fi „omul lui Witkoff”, care alimentează mass-media cu argumentele și abordările favorabile Rusiei ale lui Witkoff.

Kyiv Independent mai susține despre Casa Albă că ar fi în acest moment un amalgam de facțiuni concurente, fiecare încercând să prezinte propria versiune a evenimentelor ca linie oficială a administrației.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pe 21 noiembrie că secretarul de stat Marco Rubio și Witkoff au elaborat împreună planul de pace în ultima lună. Ea a mai spus că ambii au fost „implicați cu ambele părți” și că președintele susține efortul.

Dar Kyiv Independent susține, citând o „sursă familiarizată cu situația” că Rubio - care l-a numit cândva deschis pe Putin „criminal de război” - nu a fost implicat în elaborarea noului plan.

De asemenea, publicația ucraineană susține că un oficial american de rang înalt, care ar vorbit sub anonimat, ar fi spus că planul actual este susținut de vicepreședintele american JD Vance, în timp ce alți oficiali americani de rang înalt au fost excluși din procesul de negocieri.

Kyiv Independent deplânge și faptul că trimisul special al lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, se va retrage din funcție în ianuarie, înrăutățind situația pentru Kiev. „Plecarea lui Kellogg va lăsa Ucraina fără principalul său susținător de la Casa Albă a lui Trump, exact în timp ce Witkoff, în colaborare cu Dmitriev, încearcă să-și consolideze controlul asupra politicii din Ucraina”, acuză ziarul.

Care adaugă că Kellog s-a pronunțat constant cu mai multă vehemență împotriva atacurilor rusești asupra infrastructurii civile decât alți oficiali din administrația Trump și că această poziție l-ar fi plasat în contradicție cu Witkoff, care „a promovat un plan de pace centrat pe concesii teritoriale ucrainene”.