„Stegarul Dac”, din nou în centrul unui incident. S-a urcat pe o macara de Ziua Națională și a cerut „turul doi înapoi”

„Stegarul Dac”, din nou în centrul unui incident. S-a urcat pe o macara de Ziua Națională și a cerut „turul doi înapoi”Cezar Avramuță. Sursă foto: Captură video
Un nou incident provocat de Cezar Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul Dac”, a avut loc chiar pe 1 Decembrie, la scurt timp după ce a părăsit penitenciarul. Bărbatul s-a urcat pe o macara din zona poligonului Ilioara, în Sectorul 3 al Capitalei, unde a fluturat un drapel uriaș și a transmis live pe rețelele sociale.

„Stegarul Dac” coborât de pe macara și preluat de poliție

Cezar Avrămuță a fost convins într-un final să coboare, fiind preluat de polițiști pentru a da explicații în legătură cu gestul său. În timpul acțiunii, protestatarul a afișat un steag tricolor de mari dimensiuni și a repetat mesaje precum „turul doi înapoi”, solicitând și demisia ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

La fața locului au intervenit pompieri, echipe speciale de salvare și echipaje de poliție, care au delimitat zona pentru a evita eventuale incidente.

Pe conturile sale de socializare, Avrămuță a continuat să transmită live imaginile surprinse de la înălțime. Un negociator al Poliției s-a aflat timp de mai multe minute în dialog cu acesta, încercând să îl determine să renunțe la acțiune și să coboare în siguranță de pe macara.

Potrivit imaginilor publicate pe grupul „Cetățean Sector 3”, echipele de intervenție au adus și o saltea gonflabilă pentru a preveni consecințele unei eventuale căderi.

Cezar Avramuță

Cezar Avramuță. Sursă foto: Captură video

Antecedente și restricțiile impuse de instanță

Cezar Avrămuță fusese eliberat recent din Penitenciarul Giurgiu, după aproape șase luni de arest preventiv, măsură dispusă în urma încălcării arestului la domiciliu. Acesta și-ar fi tăiat brățara electronică chiar în ziua alegerilor prezidențiale și ar fi părăsit locuința, ceea ce a dus la încarcerare.

Ulterior, instanța a decis plasarea sa sub control judiciar, măsură care include mai multe obligații. Conform hotărârii, protestatarul are interdicția de a participa la manifestații și este obligat să poarte în continuare brățara de monitorizare pe perioada controlului judiciar.

Posibile consecințe legale după noul incident

Acțiunea de 1 Decembrie ar putea ridica noi probleme pentru Avrămuță. Ascensiunea pe macara, transmisă public și desfășurată în contextul actualelor restricții, poate fi interpretată de anchetatori ca o nouă încălcare a măsurilor impuse. În acest caz, bărbatul riscă noi sancțiuni, inclusiv deschiderea unui alt dosar penal sau reintroducerea unor măsuri restrictive mai dure.

Proiecte speciale