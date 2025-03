Stefanos Tsitsipas a câștigat ATP 500 de la Dubai. Victoria, după o pauză de aproape un an

Stefanos Tsitsipas l-a învins pe Felix Auger-Aliassime, scor 6-3, 6-3, în finala turneului ATP 500 de la Dubai, câștigând astfel primul său titlu ATP după o pauză de aproape un an.

A zecea întâlnire între Stefanos Tsitsipas și Felix Auger-Aliassime a fost a treia în care cei doi s-au confruntat într-o finală, după ce grecul obținea victoria la Marsilia în 2020, iar canadianul reușea să câștige la Rotterdam în 2022.

Duelul a fost important pentru amândoi, dar mai ales pentru fostul număr 3 mondial, Tsitsipas, care venea după o perioadă de rezultate mai slabe. În schimb, Felix Auger-Aliassime câștigase deja două turnee în sezonul actual, la Adelaide și Montpellier.

Primul set a fost câștigat de Tsitsipas, cu 6-3 în 39 de minute, grecul reușind să pună presiune tot mai mare pe serviciul advers și să rupă echilibrul în game-ul al șaptelea, la scorul de 4-3. El a rezistat ulterior unei tentative rapide de revenire din partea lui Auger-Aliassime, salvând două mingi de break în game-ul următor.

Scenariul s-a repetat în setul al doilea până la 3-3, moment în care Tsitsipas a reușit să își păstreze serviciul, după un joc lung, în care a avut de înfruntat și o oportunitate de break a adversarului.

La scorul de 5-3, Tsitsipas a servit impecabil, iar după ultima minge trimisă dincolo de fileu, s-a prăbușit pe spate, marcând astfel victoria.

Dubai champion AT LAST ♥️ 🇦🇪@steftsitsipas overpowers Auger-Aliassime 6-3 6-3 to obtain the long-desired crown! 👑@DDFTennis | #DDFTennis pic.twitter.com/fQUkniyMNH

— ATP Tour (@atptour) March 1, 2025