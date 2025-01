International Stefanos Tsitsipas, eliminat la Australian Open







Stefanos Tsitsipas, jucător grec de tenis și finalist al turneului de Mare Şlem din Australia în 2023, a fost eliminat, în primul său meci la Australian Open, de către americanul Alex Michelsen, scor 7-5, 6-3, 2-6, 6-4.

O eliminarie timpurie la Australian Open

De trei ori semifinalist la Melbourne și finalist la Grand Slam în 2023, Stefanos Tsitsipas a avut parte de cea mai timpurie eliminare din turneu din 2018 și de o înfrângere în primul tur, în fața sportivului canadian Denis Shapovalov.

„Am avut un început foarte lent, ceea ce m-a frustrat puţin şi m-a făcut să am îndoieli. Am simţit că nu am lovit mingea suficient de tare astăzi”, a declarat acesta la conferinţa de presă.

Michelsen își poate egala performanța din 2024

Dacă Michelsen va trece în turul doi de australianul James McCabe (258) sau de spaniol Martin Landaluce (142), care a venit din calificări, jucătorul american își poate egala performanţa din 2024, când a ajuns în cel de-al treilea tur, oprit totuși de Alexander Zverev (2).

Jannik Sinner, lider mondial a trecut de chilianul Nicolas Jarry, având scorul de 7-6 (2), 7-6 (5), 6-1.

Arina Sabalenka, pe locul 1

La feminin, Coco Gauff, care ocupă locul 3 mondial, a câștigat meciul cu americana Sofia Kenin (74), calificându-se în turul doi al Australian Open.

Sportiva în vârstă de 20 de ani, care a câştigat US Open în 2023 şi WTA Finals la finalul sezonului, a învins-o cu 6-3, 6-3 pe adversara sa, care a câştigat Australian Open în 2020.

În urma debutului de pe Rod Laver Arena, terenul principal de la Melbourne, Gauff va juca în cel de-al doilea tur cu britanica Jodie Burrage (173), care a învins-o în două seturi pe franţuzoaica Léolia Jeanjean (149), venită din calificări.

După calificarea de duminică a Arinei Sabalenka (locul 1), deținătoare a două titluri, și a finalistei din 2024, Zheng Qinwen (locul 5), poloneza Iga Świątek (locul 2) a învins-o pe cehoaica Katerina Siniakova (locul 50) cu scorul de 6-3, 6-4.