STB deviază temporar autobuzele care circulă pe liniile de tramvai. Decizia, luată în urma prognozei meteo

Societatea de Transport București (STB) a anunțat că de miercuri, 24 decembrie, autobuzele care circulă pe calea de rulare a tramvaielor vor circula temporar pe carosabil și vor opri în stațiile de autobuz amplasate la bordură.

Decizia vine în urma avertizării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care anunță fenomene meteo nefavorabile în Capitală, precum precipitații mixte, polei, ninsori temporar viscolite, intensificări ale vântului și o scădere semnificativă a temperaturilor.

Potrivit STB, măsura urmărește creșterea siguranței circulației și evitarea problemelor la frânare, cauzate de riscul ca autobuzele să alunece pe șinele de tramvai, în condiții de carosabil alunecos.

ANM a emis o prognoză specială pentru perioada 23–26 decembrie 2025, care anunță precipitații mixte, ninsori și temperaturi sub pragul de îngheț în București.

Marți, 24 decembrie, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 3 grade Celsius, iar minima va scădea sub punctul de îngheț, între -2 și -1 grad. Precipitațiile vor începe sub formă de ploaie pe parcursul zilei, urmând ca spre seară să se transforme treptat în lapoviță și ninsoare. În timpul nopții sunt prognozate ninsori, cu depuneri de zăpadă estimate la 3–6 centimetri.

Vântul va avea intensificări, cu rafale de 50–60 km/h, care vor provoca viscol temporar pe timpul nopții. Meteorologii avertizează, totodată, asupra riscului de formare a poleiului.

Ziua de 25 decembrie va aduce o răcire accentuată, cu temperaturi mult sub valorile normale pentru această perioadă. Maxima va fi de aproximativ -2 grade Celsius, iar minima va coborî între -7 și -5 grade. În primele ore ale zilei vor mai fi ninsori slabe, cu acumulări suplimentare de 1–2 centimetri. Stratul total de zăpadă este estimat la 5–8 centimetri, iar cerul va rămâne noros pe parcursul zilei.

Vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului, cu rafale de 45–55 km/h, accentuând senzația de frig. Spre seară, vântul va sufla moderat, cu rafale de până la 20–30 km/h.