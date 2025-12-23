Vremea Breaking news

Ninsori puternice și ger de crapă pietrele, în România. Prognoza ANM pentru ianuarie 2026

Ninsori puternice și ger de crapă pietrele, în România. Prognoza ANM pentru ianuarie 2026
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au actualizat prognoza meteo pe termen lung pentru România, arătând că imediat după Revelion vor fi temperaturi mult sub mediile normale și ninsori semnificative.

Estimările vizează intervalul 22 decembrie 2025 – 19 ianuarie 2026, pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Vreme apropiată de normal până la finalul anului

Conform ANM, în săptămâna 22–29 decembrie 2025, valorile termice se vor situa în general în jurul mediilor normale pentru această perioadă.

„ANM anunță posibil valori ușor mai scăzute în regiunile extracarpatice, în timp ce în zonele intracarpatice temperaturile ar putea fi ușor mai ridicate decât media”, se arată în comunicatul instituției.

Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Secretele fostului ministrul de Justiție ies la iveală
Polonia în alertă. Avioane NATO, mobilizate lângă granița cu Ucraina

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi variabil în funcție de regiune. În extremitatea de sud-vest a țării se estimează cantități de precipitații peste media perioadei, în timp ce în regiunile intracarpatice se vor înregistra valori mai reduse.

În restul țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normele climatologice.

Ger și ninsori după Revelion

Pentru intervalul 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, meteorologii prognozează o scădere semnificativă a temperaturilor medii, care vor fi mai coborâte decât cele normale la nivelul întregii țări.

ANM precizează că „cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile specifice perioadei, în toate regiunile”.

Răcirea va continua și în săptămâna 5–12 ianuarie 2026, când valorile termice medii vor rămâne ușor sub normalul climatologic în întreaga țară.

Frig

Frig. Sursa foto: Arhiva EVZ

În această perioadă, precipitațiile vor fi ușor peste mediile multianuale în majoritatea regiunilor, potrivit prognozei ANM.

Temperaturi apropiate de normal după jumătatea lunii ianuarie

În săptămâna 12–19 ianuarie 2026, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale în zonele montane și în sud-estul României.

În restul teritoriului, valorile termice se vor menține ușor sub mediile multianuale. În privința precipitațiilor, acestea vor fi ușor excedentare în regiunile extracarpatice și apropiate de normal în celelalte zone, se arată în comunicatul ANM.

Meteorologii subliniază că această prognoză pe termen mediu nu poate anticipa fenomenele extreme de scurtă durată, precum viscolele sau episoadele de ger accentuat, care vor fi anunțate separat prin avertizări nowcasting.

