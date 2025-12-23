Vremea

Prognoza meteo pentru 23 decembrie. Cer noros, ploi, lapoviță și ninsori în unele zone

Prognoza meteo pentru 23 decembrie. Cer noros, ploi, lapoviță și ninsori în unele zone
La nivel național, valorile termice se vor menține peste cele obișnuite pentru această perioadă, în cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va fi mai mult noros în regiunile extracarpatice, iar în restul zonelor va prezenta înnorări temporare, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 23 decembrie. Cum va fi vremea în următoarele ore

Pe parcursul zilei vor cădea precipitații slabe, sub formă mixtă local în Moldova, pe arii restrânse la munte, iar izolat în Oltenia, Muntenia și Dobrogea vor fi ploi sau burniță.

În Moldova și în zonele montane vor predomina ninsorile și lapovița, în timp ce în Muntenia se vor semnala în special ploi, local. În Oltenia și Banat, ploile vor apărea pe suprafețe restrânse, iar în Dobrogea se vor semnala pe alocuri. În Transilvania sunt posibile precipitații mixte, izolate. Pe spații limitate, cu probabilitate mai ridicată în nord-est și la munte, se va forma polei sau ghețuș.

Maxime de 9 grade Celsius în țară

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului, iar spre a doua parte a intervalului local în sudul țării și izolat în nord-vest și centru. Temperaturile maxime se vor situa între 0 și 9 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 și 3 grade, valori mai ridicate fiind așteptate în Dobrogea și în sudul Banatului, unde pot ajunge spre 6 grade. Ceața va fi prezentă pe alocuri, în special la începutul zilei.

Prognoza meteo pentru București

În Capitală, vremea va fi închisă, însă temperaturile se vor menține ușor peste mediile multianuale ale datei. Trecător, pe timpul zilei, vor fi condiții de burniță, iar seara sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în a doua parte a nopții, când rafalele pot atinge viteze de 35–45 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 5 grade, iar minima se va încadra între 1 și 3 grade.

