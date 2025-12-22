Harta zăpezii la munte. Cât măsoară stratul în fiecare masiv

Vremea s-a răcit ușor, iar cerul a fost variabil. Izolat, pe crestele Carpaților Orientali, s-au înregistrat ninsori slabe. Vântul a suflat slab și moderat, cu ușoare intensificări pe creste. De asemenea, izolat s-a semnalat ceață, iar în Carpații Orientali aceasta a fost însoțită pe alocuri de chiciură, potrivit anunțului făcut azi de meteorologii de la Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Sibiu.

Stratul de zăpadă, măsurat pe platformele stațiilor meteorologice la data de 22 decembrie 2025, avea grosimi diferite în masivele montane.

În Carpații Meridionali, stratul atingea 125 de centimetri la Vârful Omu, 28 de centimetri la Bâlea-Lac și 9 centimetri la Țarcu. În Carpații Orientali, grosimea zăpezii era de 25 de centimetri la Călimani, 3 centimetri la Lăcăuți, 2 centimetri la Ceahlău și 1 centimetru la Iezer.

Meteorologii au anunțat că vremea se va răci ușor și va ajunge la valori apropiate de cele normale perioadei. Nebulozitatea se va accentua treptat marți, 23 decembrie, mai ales în Carpații Orientali, unde vor apărea temporar ninsori slabe.

Miercuri, 24 decembrie, precipitațiile se vor extinde în întreaga zonă montană și vor fi predominant sub formă de ninsoare, cu cantități mai însemnate în Carpații Meridionali, în sudul Carpaților Occidentali și în Carpații de Curbură, unde se va depune local peste 10 centimetri de zăpadă proaspătă și izolat peste 15 centimetri pe versanții sudici și în zonele înalte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ce pot depăși 40–50 km/h, viscolind trecător ninsoarea. În primele 36 de ore ale intervalului de prognoză, ceața va apărea pe arii mai restrânse, urmând ca din dimineața zilei de 24 decembrie să se manifeste pe zone mai extinse. În regiunile înalte, ceața va fi însoțită de depuneri de chiciură, iar la altitudini mai joase vor exista condiții de formare a poleiului.

Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Sibiu a anunțat că, în intervalul 22 decembrie 2025, ora 20 - 25 decembrie 2025, ora 20, temperaturile vor continua să scadă atât la munte, cât și în zonele mai joase.

La altitudini de peste 1.800 de metri, temperaturile minime vor coborî de la valori cuprinse între -8 și -5 grade la intervale de -11 până la -8 grade, iar maximele vor scădea de la aproximativ -3 grade la valori între -7 și -4 grade.

Sub 1.800 de metri, minimele vor înregistra o scădere de la -6 și -3 grade la -8 până la -5 grade, în timp ce temperaturile maxime vor coborî de la -1 și 3 grade la valori cuprinse între -5 și 0 grade.