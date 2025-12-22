Scene dramatice în Corabia. Șoferiță de 18 ani, implicată într-un impact devastator

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc în noaptea de duminică spre luni, 21/22 decembrie 2025, pe DN 55 A, în orașul Corabia, județul Olt, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt (ISU Olt).

În urma impactului, un tânăr în vârstă de 18 ani și-a pierdut viața, iar o adolescentă de aceeași vârstă se află în comă profundă. Incidentul s-a produs după ce autoturismul în care se aflau tinerii a intrat într-un gard.

În autoturism se aflau cinci persoane, toate foarte tinere. Mașina era condusă de o șoferiță de 18 ani, care a sunat imediat la numărul de urgență 112 după producerea accidentului.

Potrivit primelor informații furnizate de autorități, tânăra aflată la volan „ar fi pierdut controlul direcției de deplasare în timp ce încerca să evite un animal aflat pe carosabil”. În urma pierderii controlului, mașina a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un gard.

La fața locului, echipajele de intervenție au găsit o victimă încarcerată, un tânăr de 18 ani, care a fost declarat decedat. O altă victimă, o adolescentă de 18 ani, a fost găsită în comă profundă.

Totodată, o altă fată a acuzat probleme de vedere după impact.

Două dintre victime au fost transportate de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță Olt la Spitalul Județean Clinic de Urgență Craiova pentru îngrijiri medicale, iar alte două persoane rănite au fost duse la Spitalul din Caracal.

Autoritățile medicale au precizat că starea tinerei aflate în comă este monitorizată constant.

Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Autoritățile vor verifica toate elementele legate de modul de conducere și condițiile de pe drum la momentul accidentului.

De asemenea, investigațiile includ verificarea stării tehnice a autoturismului și a posibilelor obstacole de pe carosabil.

Reprezentanții Poliției au declarat că ancheta este în desfășurare și că vor fi oferite detalii suplimentare după finalizarea cercetărilor.