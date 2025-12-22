Social

Scene dramatice în Corabia. Șoferiță de 18 ani, implicată într-un impact devastator

Comentează știrea
Scene dramatice în Corabia. Șoferiță de 18 ani, implicată într-un impact devastatorAccident / Sursa foto: Arhiva EvZ
Din cuprinsul articolului

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc în noaptea de duminică spre luni, 21/22 decembrie 2025, pe DN 55 A, în orașul Corabia, județul Olt, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt (ISU Olt).

În urma impactului, un tânăr în vârstă de 18 ani și-a pierdut viața, iar o adolescentă de aceeași vârstă se află în comă profundă. Incidentul s-a produs după ce autoturismul în care se aflau tinerii a intrat într-un gard.

Detalii despre accident și victime

În autoturism se aflau cinci persoane, toate foarte tinere. Mașina era condusă de o șoferiță de 18 ani, care a sunat imediat la numărul de urgență 112 după producerea accidentului.

Potrivit primelor informații furnizate de autorități, tânăra aflată la volan „ar fi pierdut controlul direcției de deplasare în timp ce încerca să evite un animal aflat pe carosabil”. În urma pierderii controlului, mașina a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un gard.

Elena Ceaușescu avea un om care-i aduna melcii și gândacii de pe poteca din pădure. Ce destin fabulos a avut bărbatul după 1989
Elena Ceaușescu avea un om care-i aduna melcii și gândacii de pe poteca din pădure. Ce destin fabulos a avut bărbatul după 1989
Nicușor Dan, despre relația România - SUA: Ne adaptăm la o nouă realitate
Nicușor Dan, despre relația România - SUA: Ne adaptăm la o nouă realitate

La fața locului, echipajele de intervenție au găsit o victimă încarcerată, un tânăr de 18 ani, care a fost declarat decedat. O altă victimă, o adolescentă de 18 ani, a fost găsită în comă profundă.

Totodată, o altă fată a acuzat probleme de vedere după impact.

Intervenția echipajelor medicale

Două dintre victime au fost transportate de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță Olt la Spitalul Județean Clinic de Urgență Craiova pentru îngrijiri medicale, iar alte două persoane rănite au fost duse la Spitalul din Caracal.

Ambulanță SMURD implicată într-un accident în Constanța

Sursa foto:Arhiva EvZ

Autoritățile medicale au precizat că starea tinerei aflate în comă este monitorizată constant.

Ancheta poliției

Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Autoritățile vor verifica toate elementele legate de modul de conducere și condițiile de pe drum la momentul accidentului.

De asemenea, investigațiile includ verificarea stării tehnice a autoturismului și a posibilelor obstacole de pe carosabil.

Reprezentanții Poliției au declarat că ancheta este în desfășurare și că vor fi oferite detalii suplimentare după finalizarea cercetărilor.

4
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:15 - Elena Ceaușescu avea un om care-i aduna melcii și gândacii de pe poteca din pădure. Ce destin fabulos a avut bărbatul...
13:05 - Scene incredibile în Parlamentul turc. Deputații s-au luat la bătaie
12:56 - Niki Minaj surprinde lumea cu declarațiile sale politice la AmericaFest. De ce îl susține pe Trump
12:51 - Tapet deschis vs. tapet închis la culoare: cum alegi varianta potrivită pentru casa ta
12:40 - Nicușor Dan, despre relația România - SUA: Ne adaptăm la o nouă realitate
12:31 - Atac fără precedent în Rusia. Locotenent-general rus ucis, alte șapte mașini distruse

HAI România!

Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei

Proiecte speciale