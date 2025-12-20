Cinci persoane rănite, într-un accident în care au fost implicate șapte mașini pe DN11

Patru adulți și un minor au suferit răni în urma unui accident rutier produs sâmbătă pe DN11, între Brașov și Târgu Secuiesc, în care au fost implicate șapte autoturisme. În urma incidentului, traficul a fost complet blocat, potrivit ISU Covasna.

Accidentul s-a produs pe DN 11, la kilometrul 44+300 de metri, în zona localității Dalnic, potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române.

„Pe DN 11 Braşov-Târgu Secuiesc, la kilometrul 44+300 de metri, în zona localităţii Dalnic, judeţul Covasna, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate şapte autoturisme”, a mai anunțat sursa menționată anterior.

ISU Covasna a anunțat că patru adulți și un minor, toți conștienți și cu traumatisme cranio-cerebrale și cranio-faciale, au fost transportați la UPU Sfântu Gheorghe de echipajele SAJ aflate la fața locului.

„Primul echipaj ajuns la locul intervenţiei a fost ambulanţa SMURD B2 Târgu Secuiesc, care a comunicat faptul că nu sunt persoane încarcerate şi că evaluează victimele. Din informaţiile primite ulterior nu au identificate victime în stare critică. După evaluarea persoanelor implicate s-a decis transportarea la unitatea de primiri urgenţe Sfântu Gheorghe a 4 adulţi şi 1 minor, conştienţi, cu traumatisme minore, iar celelalte 12 persoane implicate refuzând transportul la spital”, a anunțat ISU Covasna.

La locul accidentului au ajuns echipaje de intervenție ale ISU Covasna și ISU Brașov, precum și mai multe ambulanțe, fiind mobilizată și o autospecială medicală destinată transportului victimelor multiple.

