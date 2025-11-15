Statul vrea să accelereze plata amenzilor. Înștiințarea te găsește, orice-ai face

Un grup de senatori a depus la Senat o lege care prevede ca procesele-verbale privind amenzile să ajungă la români chiar dacă aceștia nu sunt acasă sau aleg să nu le ridice. Potrivit proiectului, care modifică și completează articolul 27 din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, va fi considerată că a fost primită în orice situație, scopul fiind acela de a accelera plata sancțiunilor.

Inițiatorii arată că „este nevoie de o actualizare a procedurilor, astfel încât comunicarea să fie simplă, clară și adaptată realităților actuale”.

În expunerea de motive, senatorii au explicat că, în prezent, transmiterea proceselor-verbale de contravenție se face în baza articolului 27 din Ordonanța 2/2001, care stabilește că acestea se comunică prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau sediul contravenientului.

Această regulă este însă insuficientă și nu ține cont de situațiile în care persoana amendată locuiește în altă parte sau dorește comunicarea la o adresă diferită de cea din actul de identitate. Inițiatorii notează în document că „această dispoziție nu este corelată cu situația în care contravenientul locuiește la o altă reședință sau alege o altă adresă pentru comunicarea procesului-verbal”.

În plus, autoritățile locale se confruntă cu întârzieri semnificative în înregistrarea amenzilor în evidențele fiscale, pentru că procedura actuală presupune atât citarea prin poștă, cât și afișarea procesului-verbal la domiciliu, dacă plicul nu este ridicat. Senatorii arată că această obligație „prelungește foarte mult timpul de realizare a procedurilor”, fără un beneficiu real.

Pentru a elimina blocajele, inițiatorii propun simplificarea procedurii de comunicare, prin preluarea unor dispoziții din Codul de procedură civilă, considerate mai clare și mai eficiente.

Modificarea principală vizează completarea alin. (1) al art. 27. În noua formă propusă, comunicarea procesului-verbal va fi adaptată la situația reală a contravenientului. Textul proiectului prevede:

Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, pentru persoanele fizice la domiciliul lor; în cazul în care nu locuiesc la domiciliu, procesul-verbal se trimite la reședința cunoscută ori la locul ales de ele, ori prin afișare la domiciliul contravenientului, iar pentru persoanele juridice la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului lor. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor”.

Noua formulare introduce două noutăți majore: „Posibilitatea de a comunica procesul-verbal la adresa aleasă de persoana fizică și protejarea autorităților de proceduri inutile atunci când contravenientul nu locuiește la domiciliu”.

Pentru a elimina situațiile în care contravenienții evită primirea documentelor prin simpla neprezentare la oficiul poștal, proiectul introduce un alineat nou, alin. (3): „În cazul comunicării procesului-verbal prin poștă, procedura se socotește îndeplinită la data semnării de către contravenient a confirmării de primire ori a consemnării de către funcționarul poștal a refuzului acestuia de a primi corespondența ori în cazul neprezentării la poștă pentru ridicarea procesului-verbal în termenul menționat pe avizul de primire”.

Prin această completare, legea stabilește că procedura de comunicare este considerată finalizată chiar dacă persoana nu ridică plicul de la poștă: „Practic, contravenientul nu mai poate invoca lipsa comunicării pentru a întârzia sau evita sancțiunea”.

Potrivit inițiatorilor, modificările vor avea impact atât pentru autorități, cât și pentru contravenienți: „Simplificarea procedurilor va duce la scurtarea timpului necesar pentru înregistrarea amenzilor în evidențele locale, iar cei sancționați vor fi încurajați să plătească mai repede, știind că documentul este considerat comunicat chiar dacă nu l-au ridicat”.

Senatorii mai arată că aceste schimbări „vor ajuta inclusiv la conformarea voluntară a contravenienților și la plata contravențiilor într-un timp mai scurt”. Proiectul se află în prezent în dezbaterea Senatului.