Stațiunea montană cu cel mai curat aer din România, transformată la începutul secolului XX

Soveja, stațiunea montană situată în județul Vrancea, la aproximativ trei ore de București, este renumită pentru aerul său extrem de curat și bogat în ozon, considerat cel mai sănătos din România. Această locație reprezintă o adevărată oază pentru cei care doresc să scape de agitația urbană și să se reconecteze cu natura, oferind posibilități de relaxare și recreere pe tot parcursul anului, potrivit agenților de turism.

Accesul în Soveja este relativ simplu, fiind recomandată călătoria cu autoturismul. Drumul din Capitală durează aproximativ trei ore și traversează peisaje montane spectaculoase, ideale pentru opriri scurte și fotografii memorabile.

Pentru turiștii care nu dețin un mijloc de transport propriu, trenul până la Focșani și apoi transportul local reprezintă o opțiune convenabilă. De asemenea, există curse regulate cu autobuzul din orașe precum Brașov sau Ploiești, ceea ce face ca stațiunea să fie accesibilă oricui.

Soveja este recunoscută ca stațiune balneoclimaterică datorită aerului său extrem de curat. Primele cure de aer au fost recomandate încă din 1870, când un negustor din Focșani și-a căutat vindecarea pentru probleme pulmonare în pădurile din Soveja.

Popularitatea locului a crescut rapid, iar în timp, oamenii au început să vină din ce în ce mai des pentru beneficiile terapeutice ale aerului bogat în ozon. La începutul secolului XX, autoritățile române au decis să transforme Soveja într-o stațiune oficială, recunoscută pentru proprietățile sale curative.

În perioada comunistă, după 1948, odată cu naționalizarea proprietăților, stațiunea a trecut în administrarea statului. Vilele, hotelurile, parcul și cazinoul au fost preluate, iar dezvoltarea zonei a fost afectată temporar.

Totuși, potențialul turistic al Sovejei a fost întotdeauna cunoscut, iar zona a fost supranumită „Perla Vrancei” sau „Plămânul de oțel al regiunii”, datorită beneficiilor asupra sănătății. În anii ’70, minerii cu probleme respiratorii veneau aici pentru tratamente, în timp ce sportivii foloseau stațiunea pentru cantonamente, sporind astfel notorietatea locului.

Astăzi, Soveja trece printr-o perioadă mai dificilă, multe clădiri, hoteluri și baze de tratament fiind lăsate în paragină. Cu toate acestea, stațiunea păstrează o serie de obiective turistice valoroase. Printre acestea se numără Mausoleul Eroilor, construit în memoria soldaților români căzuți în Primul Război Mondial, care adăpostește osemintele a peste 2.000 de militari.

Totodată, Biserica Adormirea Maicii Domnului, fondată de Ștefan cel Mare și reconstruită ulterior, rămâne unul dintre cele mai importante monumente istorice din zonă, amplasată într-un cadru natural pitoresc.

Zona din jurul Sovejei oferă și atracții naturale spectaculoase. Parcul Natural Putna-Vrancea, situat la câțiva kilometri de comună, este ideal pentru drumeții ușoare, observarea păsărilor și fotografierea naturii. La marginea localității se află Izvorul cu apă de munte, un punct popular pentru turiști, recunoscut pentru apa rece și curată.

De asemenea, vizitatorii pot explora fosta stațiune Soveja, unde clădirile vechi păstrează farmecul vremurilor trecute, chiar dacă unele sunt în curs de renovare.

În apropiere, turiștii pot descoperi satul montan Lepșa, aflat la aproximativ 25 de kilometri, cu atracții precum Cascada Putnei, Cheile Tișitei și Mănăstirea Lepșa. Alte zone interesante includ Pasul Oituz, ideal pentru excursii scurte, și satele tradiționale Valea Sării și Vidra, unde gastronomia locală și tradițiile rurale completează experiența.

Pentru cei care caută activități relaxante, Soveja oferă numeroase trasee de drumeții prin Munții Vrancei, oportunități de fotografie în natură și vizite în satele din apropiere. La Nistorești, de exemplu, turiștii pot urca până la stâna lui Costel Aga pentru a achiziționa brânzeturi proaspete și naturale.

În plus, Schitul Soveja și Cabana Dragomir, folosită în trecut de Nicolae Ceaușescu pentru vânătoare, rămân obiective atractive pentru vizitatori.

Dincolo de obiectivele turistice și istorice, Soveja continuă să fie apreciată pentru aerul său curat și liniștea oferită. Stațiunea este ideală pentru familii care caută concedii relaxante, dar și pentru persoanele care vor să evadeze din agitația orașului și să se bucure de beneficiile naturii.