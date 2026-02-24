Statele Unite introduc o taxă suplimentară de 10% pentru majoritatea mărfurilor importate

Statele Unite au aplicat, începând de marți, o taxă suplimentară de 10% pentru toate mărfurile care nu sunt incluse în regimul de scutiri, conform unui comunicat emis de Serviciul Vamal și Protecția Frontierelor al SUA (CBP). Măsura, relatată inițial de Reuters, vine într-un context marcat de modificări rapide ale politicii comerciale americane și de reacții din partea partenerilor internaționali.

Potrivit CBP, noua rată „corespunde nivelului anunțat inițial de președintele american Donald Trump, vineri”, și nu majorării la 15% menționate ulterior. Colectarea noilor tarife a început la miezul nopții, simultan cu suspendarea tarifelor anulate anterior de Curtea Supremă.

În notificarea oficială, CBP a precizat că documentul are scopul de a „oferi îndrumări cu privire la Proclamația prezidențială din 20 februarie 2026”. Instituția a subliniat că, în afară de produsele specificate ca fiind exceptate, importurile „vor fi supuse unei rate ad valorem suplimentare de 10%”.

Această formulare confirmă aplicarea uniformă a taxei suplimentare pentru categoriile de bunuri care nu beneficiază de scutiri. În același timp, CBP nu a oferit explicații suplimentare referitoare la alegerea ratei de 10%, în condițiile în care fusese menționată public posibilitatea unei majorări la 15%.

Anunțul privind introducerea noii taxe vine după ce Curtea Supremă a respins tarifele anterioare, justificate pe motive de urgență. Ca reacție, președintele Donald Trump a anunțat inițial un „nou tarif global temporar de 10%”. Ulterior, sâmbătă, acesta a declarat că rata ar putea fi majorată la 15%.

În ordinul tarifar, administrația americană a invocat Legea secțiunii 122, care permite președintelui să impună astfel de taxe pentru o perioadă de până la 150 de zile asupra oricărei țări.

Textul legislativ face referire la corectarea deficitelor „mari și grave” ale balanței de plăți și la „problemele fundamentale ale plăților internaționale”.

Documentul prezidențial susținea că Statele Unite se confruntă cu „un deficit grav al balanței de plăți”, incluzând un deficit comercial anual estimat la 1,2 trilioane de dolari și un deficit de cont curent de 4% din PIB.

Aplicarea taxei suplimentare de 10% a generat discuții privind coerența politicii comerciale americane. Reuters notează că măsura „a creat confuzie în jurul politicii comerciale a SUA”, în special din cauza diferenței dintre rata anunțată inițial și cea menționată ulterior de președinte.

Tarifele suspendate ca urmare a deciziei Curții Supreme variau anterior între 10% și 50%, în funcție de categorie și proveniență. În prezent, noul regim stabilește o rată suplimentară fixă pentru produsele neexceptate.

Reacțiile internaționale nu au întârziat. Japonia a solicitat Statelor Unite să asigure că tratamentul în cadrul noului regim tarifar „va rămâne la fel de favorabil ca în acordul existent”.

Atât Uniunea Europeană, cât și Marea Britanie au declarat că vor respecta termenii acordurilor comerciale deja convenite. În paralel, luni, Donald Trump a avertizat că țările care s-ar retrage din acordurile recente ar putea fi vizate de „taxe mult mai mari”, aplicate prin alte prevederi legislative.