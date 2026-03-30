Starea de urgență energetică în Republica Molodva ar putea fi ridicată după repunerea liniei Vulcănești–Isaccea

Republica Moldova. După ce linia electrică Vulcănești–Isaccea, avariată în urma bombardamentelor rusești asupra sistemului energetic ucrainean, a fost repusă în funcțiune, Guvernul Republicii Moldova a anunțat că starea de urgență în sectorul energetic, instituită pe 25 martie, va fi ridicată imediat ce toate testele tehnice vor confirma stabilitatea și siguranța sistemului. Această decizie marchează un pas esențial spre revenirea la normalitate și asigurarea continuității furnizării energiei pentru populație.

„Guvernul a reușit reconectarea liniei Vulcănești–Isaccea într-un termen rapid. În prezent, sunt în desfășurare testele tehnice necesare pentru stabilizarea completă a sistemului, un proces care necesită timp și rigoare”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Daniela Crudu.

Potrivit acesteia, starea de urgență va fi anulată „în termene rezonabile”, iar prioritatea rămâne protecția oamenilor și securitatea energetică. „Nu există intenția de a extinde această stare decât dacă situația o va impune în mod real. Guvernul va prezenta un raport complet al acțiunilor întreprinse pe durata stării de urgență”, a mai adăugat Daniela Crudu.

Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a criticat modul în care autoritățile au gestionat comunicarea privind deconectările, cerând ridicarea imediată a stării de urgență și un raport public al acțiunilor Guvernului.

„Capitala țării, unde se află un milion de oameni, nu este sala Parlamentului, unde sunt deconectate câteva lumini doar de ochii lumii. Noi vorbim despre siguranța oamenilor”, a declarat Ceban.

De asemenea, primarul a acuzat autoritățile că ar încasa „un profit uriaș” de pe urma crizei pe piața carburanților și a cerut măsuri urgente pentru reducerea prețurilor.

Linia Vulcănești–Isaccea a fost afectată în urma bombardamentelor din 23 martie, care au dus la rupturi de conductă și la imposibilitatea livrărilor de energie. Importurile din România au fost întrerupte, iar autoritățile au activat patru linii de 110 kV peste Prut și au accesat importuri din Ucraina prin linia de la hidrocentrala Dnestrovsk, pentru a evita deconectările masive.

Parlamentul a votat, în 24 martie, instituirea stării de urgență pentru 60 de zile, permițând companiei Moldelectrica să efectueze achiziții directe și să suspende exporturile în orele de vârf pentru a prioritiza consumul intern.

Premierul Alexandru Munteanu a declarat că autoritățile fac tot posibilul pentru revenirea rapidă la „situația normală” și a sugerat că starea de urgență ar putea fi ridicată mai devreme de 60 de zile, imediat ce riscurile de deconectări vor dispărea.