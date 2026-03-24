Republica Moldova intră în stare de urgență energetică. Risc de deconectări în lanț și deficit de energie după atacurile Rusiei

Republica Moldova. Guvernul a aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, avertizând că Republica Moldova se confruntă cu riscuri reale de deconectări în lanț și cu un posibil deficit de energie în zilele următoare, în special în orele de vârf. Potrivit autorităților, situația a fost generată de atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au dus la scoaterea din funcțiune a liniei Isaccea-Vulcănești, una dintre principalele surse de alimentare cu energie a țării.

Decizia a fost adoptată marți, 24 martie, în cadrul ședinței extraordinare a Executivului, iar proiectul urmează să fie examinat și votat în plenul Parlamentului.

Premierul Alexandru Munteanu a declarat că situația de securitate s-a deteriorat rapid, iar efectele războiului din Ucraina sunt resimțite direct în Republica Moldova.

„Am convocat această ședință extraordinară pentru că realitatea din jurul nostru s-a înăsprit. Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei lovește infrastructura critică din țara vecină, produce efecte în lanț în întreaga regiune și deja ne afectează direct aici, în Republica Moldova”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a punctat că, în ultimele săptămâni, două evenimente majore au avut impact direct asupra țării, inclusiv criza de pe Nistru.

„Consecințele acțiunilor Federației Ruse nu mai pot fi ignorate. Două lovituri ne-au afectat direct în ultimele două săptămâni. Poluarea râului Nistru este direct legată de atacul Federației Ruse asupra hidrocentralei din Novodnestrovsk. Consecințele sunt concrete: mai multe raioane din nord au rămas fără apă potabilă. Viața oamenilor a fost afectată direct - de la consumul zilnic, la igienă și funcționarea instituțiilor”, a subliniat Munteanu.

Referindu-se la atacul din noaptea precedentă, premierul a avertizat că sistemul energetic rămâne vulnerabil.

„Atacurile cu drone au generat deconectarea principalei linii electrice care alimentează Republica Moldova, linia Isaccea-Vulcănești. Au fost activate cele patru linii de interconexiune cu România, dar situația rămâne complicată. Deconectările în lanț rămân posibile și nu putem elimina riscul unor noi atacuri asupra infrastructurii noastre”, a spus Munteanu.

Directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, a prezentat în ședință evaluarea tehnică a situației și a făcut referire la gravitatea dezechilibrelor din sistem.

„În urma atacurilor militare ale Rusiei asupra infrastructurii din sudul Ucrainei, linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Isaccea a fost scoasă din funcțiune. Aceasta asigură în mod normal între 60 și 70% din consumul malului drept al Republicii Moldova. În prezent, fluxurile pe această direcție sunt de 0 MW, ceea ce generează un deficit estimat de până la 350-400 MW în orele de vârf”, a declarat Diaconu.

Acesta a explicat că, deși sistemul funcționează temporar prin rute alternative, capacitatea acestora este limitată. În plus, lucrările de remediere sunt îngreunate de condițiile din teren.

„Procesul de restabilire este îngreunat de identificarea unor rămășițe de drone prăbușite în apropierea infrastructurii afectate pe partea ucraineană, fiind necesare lucrări de deminare înainte ca echipele tehnice să poată interveni în siguranță”, a explicat Diaconu.

Potrivit acestuia, instituirea stării de urgență este esențială pentru a preveni agravarea situației.

„Declararea stării de urgență nu este doar o formalitate, ci un mecanism juridic care ne oferă pârghiile necesare pentru a preveni un prejudiciu masiv al sistemului. Ne va permite să adoptăm decizii rapide pentru asigurarea resurselor energetice, inclusiv prin derogări de la normele obișnuite de achiziții și prin alocarea imediată a mijloacelor financiare”, a spus oficialul.

Totodată, autoritățile nu exclud introducerea unor măsuri de raționalizare a consumului.

„Regimul de urgență permite, la nevoie, raționalizarea consumului și impunerea unor reguli speciale de funcționare pentru operatorii economici, astfel încât să protejăm obiectivele critice și instituțiile sociale”, a mai declarat Diaconu.

În apropierea infrastructurii energetice afectate au fost identificate drone prăbușite, anunță Centrul Național de Management al Crizelor. Situația impune restricții de acces pentru echipele tehnice și necesitatea desfășurării lucrărilor de deminare.

Autoritățile nu pot interveni în condiții de siguranță pentru a finaliza aceste operațiuni, iar durata exactă a lucrărilor va putea fi estimată abia după încheierea realității de deminare.

În paralel, echipele operatorilor sistemelor de transport din Republica Moldova, România și Ucraina desfășoară în regim coordonat verificări tehnice necesare pentru restabilirea liniei Isaccea-Vulcănești.

Consumatorii din Republica Moldova sunt asigurați cu energie electrică din surse interne și importuri pe rute alternative, inclusiv pe cele patru linii electrice de 110 kV cu România. Acestea au fost testate încă în vara anului trecut în eventualitatea unor astfel de situații și și-au demonstrat eficiența inclusiv în timpul blackoutului parțial din 31 ianuarie.

Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, la ora 10.40, centralele termoelectrice și regenerabile asigurau o producție de energie electrică mai mare decât consumul. Investițiile în regenerabile contribuie la asigurarea consumului de energie.

Întreprinderea de stat Moldelectrica precizează că deconectarea liniei de 400 kV a fost provocată de atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Potrivit operatorului, au fost identificate unele defecțiuni pe linie, iar remedierea acestora necesită intervenții tehnice de specialitate și coordonare între operatorii de sistem implicați.

În acest context, autoritățile dau asigurări că sunt întreprinse măsuri pentru menținerea continuității alimentării consumatorilor cu energie electrică. Totodată, Moldelectrica face apel la cetățeni și agenți economici să consume energie în mod rațional, în special în orele de vârf, pentru a evita suprasolicitarea rețelelor electrice de transport și distribuție, inclusiv a liniilor de înaltă tensiune transfrontaliere.

Loviturile din cursul nopții asupra infrastructurii energetice din Ucraina au dus la deconectarea unei conexiuni-cheie a Republicii Moldova cu Europa, iar situația rămâne fragilă, în pofida activării rutelor alternative, susține președinta Maia Sandu.

„Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina sunt o crimă de război și un atac asupra tuturor. Loviturile din timpul nopții au deconectat o conexiune-cheie a R. Moldova cu Europa. Rutele alternative sunt în funcțiune, însă situația rămâne fragilă. Rusia are întreaga responsabilitate”, a scris Maia Sandu, într-o postare pe X.

Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în ședință extraordinară, marți, 24 martie, la ora 17:00, în contextul crizei energetice generate de atacurile asupra infrastructurii din Ucraina, a anunțat spicherul Igor Grosu.

„Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina sunt crime de război și scopul lor este să lase în beznă și în întuneric mii de oameni. Este un atac direct și la adresa noastră, a Republicii Moldova”, a declarat Igor Grosu, într-un mesaj pe Facebook.

În cadrul ședinței, prim-ministrul Alexandru Munteanu și miniștrii responsabili vor prezenta măsurile necesare pentru instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile.

„De aceea, am dispus convocarea ședinței extraordinare a Parlamentului pentru ora 17:00. Este o măsură necesară pentru a acționa rapid, coordonat și în interesul oamenilor”, a menționat președintele Parlamentului.

Starea de urgență este un regim excepțional, care se instituie de către Parlament, la cererea Guvernului sau a președintelui, în cazuri de pericol grav și iminent pentru securitatea națională și ordinea publică.

Pe durata acesteia, Parlamentul cedează o parte de împuterniciri Executivului, care poate lua măsuri speciale, într-un timp scurt, inclusiv prin derogări de la legislație și evitând procedurile standard, pentru a răspunde rapid la situații precum catastrofe naturale, crize economice, energetice sau alte situații excepționale, care amenință statul și societatea.

Anterior, Republica Moldova s-a aflat în stare de urgență timp de aproape trei ani, până la finele anului 2023, în legătură cu pandemia de COVID-19, criza energetică și războiul din Ucraina.

Ulterior, după o pauză de un an, pe 13 decembrie 2024, Parlamentul a instituit din nou stare de urgență, la cererea Guvernului, din cauza situației din sectorul energetic și a potențialei crize umanitare în regiunea transnistreană, în contextul expirării contractului de tranzitare a gazelor rusești pe teritoriul Ucrainei, din 1 ianuarie 2025. Declarată pentru 60 de zile, starea de urgență a expirat pe 13 februarie 2025 și nu a mai fost prelungită întrucât la acea etapă au fost create condițiile necesare pentru asigurarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene.

Pe 4 martie 2026, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, din cauza crizei din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea carburanților, precum și în contextul atacurilor tot mai intense ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Pe durata stării de alertă, doar entitățile de stat pot vinde energie electrică în orele de vârf, până la suplinirea stocurilor minime necesare. Exporturile de produse petroliere sau revânzările speculative sunt limitate pentru asigurarea stocurilor necesare de carburanți. Aceste condiționalități temporare sunt necesare pentru a menține stocurile suficiente de produse petroliere, asigurarea continuității alimentării cu energie electrică și protejarea consumatorilor.

Spre deosebire de starea de urgență, care presupune un regim strict, cu măsuri care permit derogări de la legislație, starea de alertă este o măsură preventivă, care permite autorităților să acționeze mai rapid și să coordoneze mai eficient instituțiile responsabile.

Potrivit întreprinderii de stat Moldelectrica, deconectarea liniei de 400 kV a fost provocată de defecțiuni apărute în urma atacurilor, iar remedierea necesită intervenții tehnice specializate și coordonare între operatorii din Republica Moldova, Ucraina și România.

În același timp, Ministerul Energiei dă asigurări că sistemul funcționează în regim stabil, iar producția internă, inclusiv din surse regenerabile și termoelectrice, acoperă consumul, fiind completată de importuri pe rute alternative.

Autoritățile fac apel la populație și agenții economici să consume energia electrică în mod rațional, în special în orele de vârf, pentru a evita suprasolicitarea rețelelor și a menține stabilitatea sistemului energetic.