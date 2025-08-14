International

Starbucks pune capăt birourilor improvizate în cafenele. Cum a apărut fenomenul „cagongjok” în Coreea de Sud

Starbucks pune capăt birourilor improvizate în cafenele. Cum a apărut fenomenul „cagongjok” în Coreea de SudSursa foto: Arhiva EvZ
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Lucrul la distanță a căpătat o formă neașteptată în Coreea de Sud, unde spațiile de birouri sunt limitate și costisitoare.Tot mai mulți angajați optează pentru cafenele ca soluție alternativă, dar nu doar cu laptopul, ci și cu echipamente voluminoase precum desktop-uri și imprimante.

Cafenelele din Coreea de Sud, transformate în birouri improvizate

 În fața acestui fenomen, Starbucks Coreea a luat măsuri stricte. Compania a interzis „computerele de birou, imprimantele sau alte obiecte voluminoase care ar putea limita locurile disponibile și afecta spațiul comun”, potrivit unui purtător de cuvânt.

Deși „laptopurile și alte dispozitive personale mici sunt binevenite”, noua politică vizează să păstreze un echilibru între nevoile clienților obișnuiți și ale celor care folosesc cafeneaua ca birou.

Fenomenul „cagongjok” și efectele muncii la distanță

Această practică poartă în Coreea de Sud denumirea de „cagongjok”, un termen compus care combină cuvintele „cafenea”, „studiu” și „trib”  cuvânt care a căpătat conotații negative în timp. Potrivit expertei Jo Elfving-Hwang de la Universitatea Curtin, „este, de fapt, o modalitate destul de ieftină de a lucra”.

România nu scapă de caniculă. Va fi tot mai rău
România nu scapă de caniculă. Va fi tot mai rău
Istoria fascinantă a UM 0110, dezvăluită în studioul EVZ de un fost ofițer de informații. Evenimentul istoric
Istoria fascinantă a UM 0110, dezvăluită în studioul EVZ de un fost ofițer de informații. Evenimentul istoric

Ea adaugă că „poți pur și simplu să mergi, să îți iei o cafea și să lucrezi acolo  însă, în ultima vreme, unii duc lucrurile puțin cam la extrem”. Pandemia de COVID-19 a amplificat această tendință, iar lipsa birourilor disponibile după relaxarea restricțiilor nu a făcut decât să accentueze fenomenul. Rata de neocupare a birourilor din Seul era, conform CBRE, de doar 2,6%, iar chiriile au crescut constant.

Starbucks

Sursa foto: x

Clienți fideli sau „hoți de electricitate”?

Pe fondul acestei transformări, unele cafenele din Coreea încep să vadă „cagongjok”-ii mai puțin ca pe clienți loiali și mai degrabă ca pe „hoți de electricitate”, după cum i-au numit unii proprietari nemulțumiți.

O singură cafea poate însemna ore întregi de ocupare a unei mese, de multe ori cu aparatură care ocupă mult spațiu și consumă energie. Profesoara emerită Young-Key Kim-Renaud de la Universitatea George Washington subliniază că în cultura coreeană „chiar și când erau săraci lipiți, oamenii se adunau în ceainării pentru a discuta despre literatură, artă, politică sau orice altceva și simțeau că fac parte dintr-o lume civilizată”.

Totuși, Elfving-Hwang avertizează că „este doar o chestiune de timp până când cafenelele vor dori să readucă balanța în favoarea reputației lor de spații destinate odihnei”. „M-a surprins că durează atât de mult”, a concluzionat ea, scrie Fortune.com.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:17 - A murit Alexandru Mezei, directorul Autorității Navale Române
14:08 - Cseke Attila: PNRR nu se oprește, dar proiectele fără șantier pierd finanțarea
14:06 - Explozie pe piața cripto. Bitcoin urcă la cel mai mare preț din istorie
13:53 - România nu scapă de caniculă. Va fi tot mai rău
13:46 - Mutare fulger: Liverpool îl ia pe Leoni de la Parma pentru o sumă record
13:37 - Summit Trump-Putin în Alaska. Pregătiri și tensiuni pe fundalul conflictului din Ucraina

Proiecte speciale