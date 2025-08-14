International Starbucks pune capăt birourilor improvizate în cafenele. Cum a apărut fenomenul „cagongjok” în Coreea de Sud







Lucrul la distanță a căpătat o formă neașteptată în Coreea de Sud, unde spațiile de birouri sunt limitate și costisitoare.Tot mai mulți angajați optează pentru cafenele ca soluție alternativă, dar nu doar cu laptopul, ci și cu echipamente voluminoase precum desktop-uri și imprimante.

În fața acestui fenomen, Starbucks Coreea a luat măsuri stricte. Compania a interzis „computerele de birou, imprimantele sau alte obiecte voluminoase care ar putea limita locurile disponibile și afecta spațiul comun”, potrivit unui purtător de cuvânt.

Deși „laptopurile și alte dispozitive personale mici sunt binevenite”, noua politică vizează să păstreze un echilibru între nevoile clienților obișnuiți și ale celor care folosesc cafeneaua ca birou.

Această practică poartă în Coreea de Sud denumirea de „cagongjok”, un termen compus care combină cuvintele „cafenea”, „studiu” și „trib” cuvânt care a căpătat conotații negative în timp. Potrivit expertei Jo Elfving-Hwang de la Universitatea Curtin, „este, de fapt, o modalitate destul de ieftină de a lucra”.

Ea adaugă că „poți pur și simplu să mergi, să îți iei o cafea și să lucrezi acolo însă, în ultima vreme, unii duc lucrurile puțin cam la extrem”. Pandemia de COVID-19 a amplificat această tendință, iar lipsa birourilor disponibile după relaxarea restricțiilor nu a făcut decât să accentueze fenomenul. Rata de neocupare a birourilor din Seul era, conform CBRE, de doar 2,6%, iar chiriile au crescut constant.

Pe fondul acestei transformări, unele cafenele din Coreea încep să vadă „cagongjok”-ii mai puțin ca pe clienți loiali și mai degrabă ca pe „hoți de electricitate”, după cum i-au numit unii proprietari nemulțumiți.

O singură cafea poate însemna ore întregi de ocupare a unei mese, de multe ori cu aparatură care ocupă mult spațiu și consumă energie. Profesoara emerită Young-Key Kim-Renaud de la Universitatea George Washington subliniază că în cultura coreeană „chiar și când erau săraci lipiți, oamenii se adunau în ceainării pentru a discuta despre literatură, artă, politică sau orice altceva și simțeau că fac parte dintr-o lume civilizată”.

Totuși, Elfving-Hwang avertizează că „este doar o chestiune de timp până când cafenelele vor dori să readucă balanța în favoarea reputației lor de spații destinate odihnei”. „M-a surprins că durează atât de mult”, a concluzionat ea, scrie Fortune.com.