Spray-urile nazale, un risc ignorat. Folosirea greșită poate duce la leziuni permanente

Spray-urile nazale sunt adesea prima soluție la care apelează oamenii atunci când nasul este înfundat din cauza unei răceli. Deși efectul este rapid și eficient, utilizarea prelungită poate deveni o capcană periculoasă, ducând la dependență severă și la afectarea definitivă a mucoasei nazale. Un sondaj realizat în Marea Britanie arată că aproape 60% dintre respondenți nu știu că spray-urile nazale trebuie utilizate cel mult șapte zile. Depășirea acestui interval poate declanșa probleme serioase de sănătate, avertizează specialiștii citați de DailyMail.

Substanțele active din spray-urile nazale clasice acționează prin contractarea vaselor de sânge din interiorul nasului, reducând rapid inflamația. Respirația se îmbunătățește în câteva minute, însă acest efect maschează un mecanism care poate deveni nociv.

După ce efectul spray-ului dispare, vasele de sânge se dilată mai mult decât înainte, iar congestia nazală se accentuează. Persoana afectată ajunge să simtă că nu mai poate respira fără a folosi din nou produsul.

Astfel se formează un cerc vicios: spray-ul este utilizat tot mai frecvent, iar dependența se instalează rapid. În lipsa acestuia, senzația de sufocare devine extrem de intensă. Folosirea pe termen lung poate duce la leziuni permanente ale mucoasei nazale, avertizează medicii.

Problemele apar în special în cazul spray-urilor care conțin oximetazolină sau xilometazolină. Aceste substanțe sunt responsabile atât pentru constricția vaselor de sânge, cât și pentru apariția dependenței și a deteriorării pe termen lung.

În schimb, spray-urile saline sau cele pe bază de steroizi sunt considerate mai sigure. Acestea nu provoacă dependență și pot fi utilizate perioade mai îndelungate fără riscul de a afecta structura mucoasei nazale. Soluțiile saline hidratează și curăță, fără a influența vasele de sânge, iar spray-urile cu steroizi reduc inflamația treptat, fără efecte bruște.

Specialiștii subliniază importanța respectării limitei de maximum șapte zile pentru spray-urile care conțin oximetazolină sau xilometazolină și recomandă citirea atentă a prospectului înainte de utilizare.

Dacă apar semne de dependență, menținerea tratamentului fără aviz medical poate agrava situația. Oprirea bruscă a spray-ului intensifică congestia, iar revenirea la o respirație normală necesită adesea supraveghere medicală.

Ca alternativă sigură, preparatele saline pot fi folosite fără limită de timp și reprezintă o opțiune sănătoasă, mai ales în sezonul de răceli și gripă. Mulți oameni caută soluții rapide pentru a respira mai ușor, însă ignorarea avertismentelor de pe ambalaj poate avea consecințe grave și ireversibile.