Spor natural negativ al populaţiei României în 2025. Ce arată datele INS

Institutul Național de Statistică anunță că, în luna decembrie 2025, sporul natural s-a menținut negativ. Datele oficiale arată că au fost înregistrate certificatele de naștere pentru 11.893 copii, în creștere față de luna precedentă, în timp ce numărul deceselor a ajuns la 22.077, cu un avans semnificativ comparativ cu noiembrie 2025.

„În decembrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.893 copii, în creştere cu 808 (+7,3%) faţă de luna noiembrie 2025. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna decembrie 2025 a fost de 22.077 (11.377 pentru persoane de sex masculin şi 10.700 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 3.488 decese faţă de luna noiembrie 2025, ceea ce reprezintă o creştere de 18,8% (+18,3% persoane de sex masculin şi +19,2% persoane de sex feminin). Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna decembrie 2025 a fost de 60, în creştere cu 13 faţă de luna noiembrie 2025”, arată datele INS.

Potrivit instituției, sporul natural a rămas negativ, la -10.184 persoane, în condițiile în care numărul deceselor a fost de 1,9 ori mai mare decât cel al născuților-vii.

În luna decembrie 2025, cele mai multe decese au fost înregistrate în rândul persoanelor vârstnice. Astfel, 41,8% din totalul deceselor, respectiv 9.230 cazuri, au fost consemnate la persoane de 80 de ani și peste. Alte 27,6% dintre decese, adică 6.090 de cazuri, au fost la grupa de vârstă 70–79 de ani, iar 16,2%, reprezentând 3.574 de decese, la persoane cu vârste între 60 și 69 de ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost raportate la grupele de vârstă 0–4 ani (67 de cazuri), 5–19 ani (57 de cazuri) și 20–29 ani (80 de cazuri).

În luna decembrie 2025, la oficiile de stare civilă au fost înregistrate 3.915 căsătorii. Totodată, numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive sau prin acordul soților, pe cale administrativă ori notarială, a fost de 1.981.

Comparativ cu aceeași lună din anul precedent, numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrate în decembrie 2025 a fost mai mic cu 414, ceea ce reprezintă o scădere de 3,4%. În schimb, numărul certificatelor de deces a crescut cu 730, respectiv cu 3,4%, față de decembrie 2024. Numărul deceselor în rândul copiilor cu vârsta sub un an a fost cu 24 mai mic în decembrie 2025 decât în aceeași lună din anul anterior. Sporul natural a fost negativ atât în decembrie 2025, cu -10.184 persoane, cât și în decembrie 2024, când s-a situat la -9.040 persoane.

În luna decembrie 2025, în mediul urban au fost înregistrate 10.921 de decese, dintre care 5.576 în rândul persoanelor de sex masculin și 5.345 în rândul celor de sex feminin. În mediul rural s-au consemnat 11.156 de decese, respectiv 5.801 persoane de sex masculin și 5.355 de sex feminin. Față de decembrie 2024, numărul deceselor a crescut cu 3,7% în mediul urban, cu un avans de 2,2% la bărbați și 5,4% la femei, și cu 3,1% în mediul rural, unde creșterea a fost de 0,9% în cazul bărbaților și de 5,6% în cazul femeilor.