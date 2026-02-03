Divorțuri rapide, taxe ajustate și digitalizare. Propunerile CSM pentru degrevarea instanțelor

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis luni Ministerului Justiției o serie de propuneri legislative menite să reducă volumul de muncă al instanțelor judecătorești și să eficientizeze procedurile judiciare.

Propunerile vizează atât modificări în competența instanțelor, cât și în procedura civilă, taxele judiciare și digitalizarea proceselor.

CSM propune excluderea mai multor tipuri de cauze, printre care:

-Dizolvarea și radierea de drept a societăților.

-Cererile necontencioase privind înscrierea, modificarea sau desființarea persoanelor juridice fără scop lucrativ, eliminând și obligația de a ține registre de evidență pentru acestea.

-Înlocuirea amenzii contravenționale cu prestarea unei activități în folosul comunității, inclusiv eliminarea efectului suspensiv al plângerilor contravenționale, în special pentru contravențiile rutiere.

-Renunțarea la procedura încuviințării executării silite pentru hotărârile judecătorești și simplificarea acestei proceduri pentru alte titluri executorii.

-Partajarea atribuțiilor privind tutela asupra bunurilor minorilor sau persoanelor adulte ocrotite între autoritatea tutelară și instanța judecătorească, precum și excluderea unor cereri privind curatela.

-Divorțul prin acord.

O altă propunere se referă la transferul unor atribuții ale judecătorilor către personalul auxiliar de specialitate sau către asistenții judecători, pentru a diminua volumul de muncă al instanțelor și a prioritiza componenta calitativă a actului de justiție.

CSM a propus și modificări ale competenței instanțelor:

-Schimbarea competenței teritoriale în baza art. 13 alin. (5) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților.

-Extinderea competenței judecătorilor stagiari în timpul stagiaturii.

-Competenta judecătorului de supraveghere a privării de libertate asupra contestațiilor persoanelor în executarea pedepsei față de deciziile directorului ANP privind transferul sau respingerea cererilor.

-Preluarea soluțiilor legislative privind competența teritorială și în litigiile de muncă sau de concurență, precum și în materia ANRE, accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității.

CSM propune majorarea sau actualizarea anumitor taxe judiciare de timbru, fără a afecta dreptul de acces la justiție, luând în calcul costurile procedurilor judiciare și realitățile economice, precum și devalorizarea monedei naționale.

Consiliul propune măsuri care să încurajeze justițiabilii să apeleze la proceduri alternative de soluționare a litigiilor și să utilizeze administrarea probelor prin avocați:

-Restituirea parțială sau integrală a taxei judiciare de timbru pentru părțile care au parcurs proceduri alternative.

-Aplicarea unei soluții similare când părțile convin asupra administrării probelor prin avocați.

Propunerile CSM vizează și modificarea regulilor procesual-civile:

-Schimbarea conținutului cererii de chemare în judecată și a modului de redactare a hotărârilor.

-Preschimbarea termenelor prin rezoluție, facilitarea procedurii de citare și reglementarea situațiilor în care cauzele pot fi soluționate doar în procedură scrisă.

-În cazul cererilor cu valoare redusă, propunerea include formular standardizat pentru apel, judecată în camera de consiliu fără citarea părților, cu posibilitatea emitării unui certificat executoriu standardizat dacă pârâtul nu formulează apărări.

CSM propune și modificări în reglementarea achizițiilor publice:

-Revenirea la calea de atac a recursului în locul apelului pentru anumite proceduri.

-Atribuirea litigiilor și cererilor din contracte administrative și contracte de achiziție publică instanțelor civile, pentru degrevarea secțiilor de contencios administrativ și fiscal.

Consiliul propune îmbunătățirea digitalizării instanțelor:

-Crearea unei baze de date comune pentru degrevarea activității la compartimentele de executări civile și penale.

-Dezvoltarea programului REJUST pentru generarea proiectului de minută și a hotărârilor pentru cauzele de complexitate redusă.

-Calcul automat al taxei judiciare de timbru la introducerea cererii.

-Transmiterea cererilor de încuviințare a executării silite în format electronic, semnarea și restituirea acestora electronic.

-Acces complet la bazele de date ale instituțiilor publice relevante, pentru evitarea amânării judecării cauzelor.

-Simplificarea accesului la bazele de date pentru grefier și judecător, asigurând uniformitatea în toate instanțele.

În cadrul Proiectului „Eliminarea factorilor pentru inflația de cauze, identificarea elementelor normative și a tendințelor de aglomerare – Eficiență”, CSM propune adoptarea unei proceduri pentru judecarea și pronunțarea hotărârilor în cauzele repetitive.

Până la finalul lunii februarie 2026, reprezentanții UNBR și ai altor profesii juridice urmează să fie consultați pentru identificarea dificultăților practice și definitivat mecanismul de normare și adaptarea legislației secundare relevante.