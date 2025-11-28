Social

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași are un nou manager interimar

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași are un nou manager interimarSpitalul de copii Sfânta Maria Iași. Sursa foto: Facebook
Economistul Gheorghe Diaconu va prelua, din 1 decembrie 2025, funcția de manager interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”. „Până la finalizarea procedurilor, îi urez noului manager mult succes, viziune şi putere de muncă”, a scris Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, într-o postare pe Facebook.

Economistul Gheorghe Diaconu, noul manager interimar

Președintele Consiliului Județean Iași a transmis că prioritatea sa este buna funcționare a Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria”.

„Asta înseamnă, în primul rând, asigurarea de servicii medicale calitative pentru toţi copiii care ajung aici, precum şi a unui mediu sigur şi predictibil pentru familiile lor. Numirea unui manager interimar este o măsură necesară pentru stabilizarea activităţii spitalului, iar de aici înainte vom sprijini integral demersurile Consiliului de Administraţie pentru organizarea unui concurs conform legii”, a mai spus Costel Alexe.

El a adăugat: „Până la finalizarea procedurilor, îi urez noului manager mult succes, viziune şi putere de muncă. Ultimele luni au demonstrat că provocările sunt semnificative, iar spitalul are nevoie de leadership ferm şi echilibrat. Contez pe profesionalismul echipei şi pe sprijinul comunităţii pentru a asigura continuitatea şi calitatea actului medical în beneficiul copiilor din întregul judeţ”.

Gheorghe Diaconu

Gheorghe Diaconu. Sursa foto: Facebook/Costel Alexe

Gheorghe Diaconu a preluat funcția după demisia Veronicăi Leonte

Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, Veronica Leonte, și-a dat demisia joia trecută, la doar câteva săptămâni după numire.

Veronica Leonte a preluat funcția pe 8 octombrie 2025, la o zi după demisia fostului manager interimar, Radu Constantin Luca, care ocupase postul timp de doar o săptămână.

Demisia Veronicăi Leonte, anunțată după contestarea amenzii DSP

Decizia demisiei Veronicăi Leonte a fost luată la scurt timp după ce conducerea spitalului a contestat în instanță amenda de 30.000 de lei aplicată de Direcția de Sănătate Publică Iași, după moartea a șapte copii infectați cu bacteria Serratia în secția de Terapie Intensivă.

DSP Iași a amendat spitalul pentru că nu a respectat procedurile de prevenire și supraveghere a infecțiilor asociate asistenţei medicale.

