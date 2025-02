International Spania va face presiuni pentru ratificarea acordului cu Mercosur







Într-un dialog cu Clarín, ministrul de Externe al (guvernului) lui Pedro Sánchez spune că relația proastă dintre șeful guvernului și Javier Milei nu este un obstacol. „Pentru Spania, relațiile cu America Latină sunt mai presus decât orice guvernare”, a spus el.

Relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite se îndreaptă spre o relație de forță dacă noul președinte al SUA, Donald Trump, va acționa cu amenințări. Atlantismul devine o ideologie a extremei drepte, care acum are un reprezentant în cel mai puternic birou de pe planetă. Ce ar trebui să facă Europa?

Mișcarea pe care o va face Spania

Clarín a avut un dialog cu José Manuel Albares (Madrid, 1972), ministrul de Externe al Spaniei.

Albares vede pericolul privind continuitatea relației dintre Uniunea Europeana si Statele Unite, dar din cuvintele sale se înțelege că vrea să aștepte să vadă deciziile reale din spatele retoricii lui Donald Trump.

Ministrul spaniol asigură că „relația cu Statele Unite nu trebuie să fie o relație de forță, din nicio parte” pentru că „Statele Unite sunt aliatul natural al Europei și Europa este aliatul natural al Statelor Unite, tocmai când sărbătorim 80 de ani de la eliberarea Auschwitzului.

„Ordinea mondială existentă”, spune Albares, „a fost stabilită de europeni și nord-americani și trebuie să o apărăm împreună”.

Albares se întoarce la bazele relației, la atlantismul clasic, la „dialogul multilateral, la respectarea principiilor Cartei Națiunilor Unite”. „Avem valorile și interesele noastre în Europa”, spune el, „și Europa trebuie să le apere împotriva oricui”.

Când a subliniat că Trump l-a sunat săptămâna trecută pe prim-ministrul danez Mette Frederiksen pentru a-i spune că vorbește serios în legătură cu anexarea Groenlandei, Albares recunoaște că „evident că toate relațiile au nevoie de doi unterlocutori și, dacă unul dintre cei doi nu vrea, nu poate exista (o relație bună), dar adevărul este că, atunci când Europa și Statele Unite acționează împreună (amintiți-vă de reacția la Covid, criza energetică sau războiul din Ucraina), acest lucru este benefic și pentru europeni, și pentru americani."

Pentru multilateralism

Albares nu se abate de la linia multilateralismului și de la respectarea dreptului internațional: „Europa are principii foarte clare. Unul dintre ele este suveranitatea, egalitatea suverană a statelor. Europa va apăra respectul pentru integritatea teritorială a statelor și avem instrumente pentru a face acest lucru, comerciale, politice, instrumente pentru a face față ingerințelor străine. Cum am făcut cu Rusia. Cum am scos Russia Today și Sputnik din spațiul media, cum am impus acțiuni comerciale.”

Spania este unul dintre statele membre NATO care cheltuiește cel mai puțin pentru apărare, în jur de 1,5% din PIB, în ultimii ani.

Guvernul spaniol se angajează să atingă 2%, ținta oficială a NATO, până în 2029. Statele Unite vor să fie 5% și să fie acum.

NATO și cheltuieli „sustenabile”

Albares arată că aceste decizii nu sunt luate de un singur stat, ci de cei 32 de parteneri din Alianța Atlantică, în unanimitate. Spania cheltuiește mai puțin decât majoritatea, dar contribuie considerabil la misiunile NATO, precum acoperirea aeriană în Marea Baltică și trupele din Slovacia sau România și navele militare din Marea Neagră.

Albares pune degetul pe rană când spune că, dincolo de alocarea a 2% sau 5% din PIB pentru apărare, „trebuie să stabilim cheltuieli militare care să garanteze securitatea cetățenilor noștri, dar care să fie sustenabile, iar aici există un acord aproape total între toți europenii. Nu putem avansa cifre care sunt nesustenabile”, așa cum este procentul de 5%.

Spania menține un discurs diplomatic de bune relații cu Statele Unite, dar premierul Pedro Sánchez îi atacă dur pe cei mai buni aliați ai lui Trump, împotriva a ceea ce el numește „tehno-casta”.

Albares explică faptul că Spania „nu se angajează în politică împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane, nu se angajează în politică într-un mod negativ, ci într-un mod pozitiv, se angajează în politică în favoarea intereselor Europei, care sunt și ale Spaniei.”

Ministrul lasă de înțeles că, dincolo de discursuri, angajamentul politic este cel tradițional, acela de a întări relația cu Washingtonul, motiv pentru care asigură că „guvernele și țările sunt două lucruri diferite” și că „a avea cea mai bună relație posibilă cu Statele Unite a fost ceva benefic pentru europeni, de zeci de ani.”

Aliații apropiați ai lui Donald Trump, precum Elon Musk, se amestecă în alegerile germane de săptămâni întregi, cu toată puterea oferită de platforme precum X.

Ministrul spaniol spune că, „atunci când există ingerință străină în alegerile unei țări, indiferent de unde ar veni aceasta, Europa trebuie să se apere și are instrumentele necesare pentru a face acest lucru”.

Albares susține că Europa ar trebui să folosească aceste instrumente împotriva amestecului străin în procesele electorale europene, așa cum se întâmplă acum cu X și cu proprietarul său, Elon Musk, la alegerile germane, „indiferent de unde vin. Europa trebuie să se apere”, și consideră că există „voința politică” de a face acest lucru, dar asigură că „nu aceasta este relația pe care vrem să o avem cu Statele Unite”.

Acordul cu Mercosur: „Spania va face presiuni”

Comisia Europeană caută noi acorduri comerciale, promovându-le pe cele aflate în curs de negociere și reînnoindu-le pe cele mai vechi. Strategia comunității este de a crea alianțe pentru a se proteja de Donald Trump. Cel mai important dintre aceste acorduri, Mercosur, este în curs de negociere de 25 de ani. Albares explică că „Spania va susține” ratificarea acestuia.

Ministrul a spus că speră „că se va face în unanimitate și în consens, pentru că este un acord bun pentru Europa din punct de vedere comercial, dar și pentru cei dintre noi care dorim să adăugăm definitiv America Latină la acordurile climatice de la Paris sau la standarde înalte de muncă. ”

Spania va depune eforturi pentru a se asigura că acordul are succes, chiar dacă trebuie făcut fără unanimitate, împotriva Franței.

Albares privește spre cealălalt țărm al Atlanticului, unde omologii săi europeni privesc mai puțin, pentru a ne aminti că piața Mercosur cere „să o recunoaștem ca partener adevarat” și că „acordul comercial este garanția că ne vom angaja pe termen lung cu America Latină.

Relația personală proastă dintre președintele argentinian Javier Milei și premierul spaniol Pedro Sánchez nu afectează (acordul), crede Albares, deoarece „pentru Spania, relațiile cu America Latină sunt mai presus decât orice guvernare”.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA / clarin.com