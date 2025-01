International Catastrofă aviatică în SUA. Un avion de pasageri s-a prăbușit ca urmare a unei ciocniri cu un elicopter militar.







Catastrofă aviatică. Administrația Federală a Aviației (FAA) a anunțat că un elicopter militar Black Hawk s-a ciocnit cu un avion de pasageri al American Airlines. Incidentul a avut loc miercuri seară (ora Washingtonului) în râul Potomac, în apropierea Aeroportului Național Reagan. Oficialii aeroportului au anunțat că toate decolările și aterizările au fost oprite.

O operațiune extinsă de căutare și salvare este în curs, cu echipaje de poliție, unități de intervenție rapidă și scafandri mobilizați. Un comunicat al companiei aeriene American Airlines a indicat că aeronava American Eagle Flight 5342, zbor spre Wichita, Kansas, a fost implicată în accident. Acesta transporta 60 de pasageri și patru membri ai echipajului, având ca destinație Aeroportul Național Reagan.

Conform unor oficiali ai Departamentului Apărării citați de presa americană, armata americană deținea elicopterul, la bordul căruia se aflau "trei membri ai echipajului". Nu există un bilanț oficial al victimelor până acum, dar surse de anchetă au informat The Washington Post că mai multe cadavre au fost recuperate din apă.

Catastrofă încă neelucidată

"Acest tragic incident ne-a afectat profund", au declarat oficialii americani. Purtătorul de cuvânt al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat într-un mesaj pe platforma X că „echipele noastre de intervenție lucrează neîncetat pentru a salva cât mai multe vieți”.

FBI a informat că a fost mobilizată Brigada Națională de Intervenție pentru a ajuta la ancheta privind circumstanțele coliziunii.

În prezent, factorii care au cauzat accidentul rămân necunoscuti, iar anchetatorii cercetează datele radar și mărturiile martorilor pentru a determina cauzele. Pe măsură ce investigația progresează, autoritățile vor furniza informații suplimentare.

Semnale de alarmă

Unii controlori de trafic aerian și-au exprimat temerea că un accident mortal era inevitabil, pe măsură ce sistemul de siguranță aviatică al țării s-a aflat sub o presiune tot mai mare. O investigație realizată de The New York Times în 2023 a descoperit un tipar alarmant de erori de siguranță și incidente evitate la limită, atât în aer, cât și pe pistele aeroporturilor.

Aceste incidente au avut loc frecvent în apropierea sau în interiorul aeroporturilor și, de multe ori, au fost cauzate de erori umane, conform unor documente interne ale Administrației Federale a Aviației (F.A.A.). Una dintre principalele cauze a fost deficitul de personal la nivel național, care i-a suprasolicitat pe controlorii de trafic aerian.

Ce tip de avion era

Avionul implicat în accident, un Bombardier CRJ700, a fost construit acum 20 de ani, conform înregistrărilor Administrației Federale a Aviației (F.A.A.).

La nivel global, sunt 261 de astfel de aeronave aflate în serviciu activ, cu o vârstă medie de aproape 19 ani, potrivit firmei de analiză a datelor din aviație Cirium. Aproape toate aceste avioane sunt operate de companii aeriene regionale din SUA, care efectuează zboruri pentru mari transportatori precum American Airlines, Delta Air Lines și United Airlines.