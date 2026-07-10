Spania și Belgia se întâlnesc astăzi într-unul dintre cele mai așteptate meciuri din sferturile de finală ale Campionatului Mondial 2026 (CM 2026) m. Partida este programată de la ora 22:00, potrivit FIFA. pe SoFi Stadium din Los Angeles, și va fi transmisă în direct de Antena 1 și AntenaPLAY. Miza este una uriașă: echipa care va obține calificarea va întâlni Franța în semifinale, după ce formația franceză a trecut de Maroc cu scorul de 2-0.

Naționala Spaniei este considerată favorită înaintea confruntării, însă Belgia ajunge la acest duel cu încredere după evoluțiile solide de la turneul final.

Selecționata pregătită de Luis de la Fuente se bazează pe jucători importanți precum Lamine Yamal și Oyarzabal, în timp ce Belgia mizează pe experiența unor fotbaliști precum Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne și Charles De Ketelaere.

Confruntarea va fi condusă de arbitrul englez Michael Oliver.

Eliminarea Statelor Unite și a Mexicului de la Campionatul Mondial a avut efecte și asupra interesului pentru biletele rămase la partidele următoare ale competiției.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, prețurile pentru duelul Spania – Belgia au scăzut semnificativ pe platformele de revânzare, ajungând chiar cu aproximativ 65% mai mici.

Atât Spania, cât și Belgia au impresionat prin rezultatele obținute până acum și nu au pierdut niciun meci de la startul competiției.

Spania a trecut în fazele eliminatorii de Austria, scor 3-0, și de Portugalia, după un duel decis în prelungiri. De cealaltă parte, Belgia a avut parte de confruntări spectaculoase, reușind să revină împotriva Senegalului, de la 0-2 la 3-2, iar apoi a eliminat Statele Unite cu un categoric 4-1.

Istoria duelurilor directe de la Campionatul Mondial este echilibrată. Belgia s-a impus în sferturile ediției din 1986, iar Spania și-a luat revanșa patru ani mai târziu.

Luis de la Fuente se așteaptă la un duel extrem de dificil și consideră că Belgia va reprezenta cel mai serios test de până acum pentru echipa sa.

„Va fi cel mai greu meci cu care ne-am confruntat până acum. Belgia este o echipă foarte puternică. Aceștia sunt jucători obișnuiți să câștige. Va fi un meci dificil. Știm că cea mai bună versiune a lui Lamine Yamal este ceva ce nu prea am văzut încă la această Cupă Mondială. Nu la nivelul cu care ne-am obișnuit. Nu are nevoie de motivație suplimentară. De fapt, uneori trebuie să-i calmezi intensitatea. Este foarte motivat, vrea să facă atât de multe”, a declarat selecționerul Spaniei.

De partea cealaltă, Rudi Garcia este convins că Belgia are forța necesară pentru a ajunge în semifinale.

„Toată lumea vorbește deja despre plecarea noastră acasă. Dar noi credem că putem reuși. ​​Credem că putem învinge și vom face tot posibilul să ajungem în semifinale. Tocmai am învins SUA, evident, și din nou pe un stadion unde toată lumea era împotriva noastră. Așa că nu cred că condițiile vor fi mai dificile mâine”, a transmis selecționerul Belgiei.

După victoria Franței în fața Marocului, scor 2-0, competiția continuă cu celelalte dueluri din sferturile de finală.

Spania – Belgia se joacă vineri, 10 iulie, de la ora 22:00, iar duminică sunt programate celelalte confruntări pentru stabilirea semifinalistelor.

Semifinalele vor avea loc pe 14 și 15 iulie, iar marea finală a Campionatului Mondial 2026 este programată duminică, 19 iulie, de la ora 22:00.