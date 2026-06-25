SpaceX a lansat miercuri un nou grup de 24 de sateliți Starlink pentru internet de bandă largă pe orbita joasă a Pământului, potrivit Space.com. Misiunea a fost efectuată cu o rachetă Falcon 9 de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg, iar prima treaptă a revenit pe Pământ și a aterizat pe o barjă autonomă din Oceanul Pacific.

Racheta Falcon 9 a decolat miercuri de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg, la ora locală 20:30, respectiv 03:30 GMT joi dimineață.

Prima treaptă a rachetei s-a întors pe Pământ la aproximativ opt minute și jumătate după lansare, conform planului. Aceasta a aterizat în Oceanul Pacific, pe barja dronă „Of Course I Still Love You”, care aparține tot companiei SpaceX. Potrivit descrierii misiunii publicate de companie, acesta a fost al 25-lea zbor al boosterului B1081.

După separarea de booster, treapta superioară a rachetei Falcon 9 a continuat să transporte cei 24 de sateliți Starlink pe orbita joasă a Pământului.

SpaceX a anunțat că sateliții au fost desfășurați conform programului, la puțin sub 62 de minute de la desprinderea rachetei de la sol.

Lansarea de miercuri a fost a 74-a misiune Falcon 9 a anului și a 59-a lansare din 2026 dedicată extinderii megaconstelației Starlink.

Starlink este de departe cea mai mare rețea de sateliți asamblată vreodată. În prezent, constelația este formată din aproape 10.700 de unități active, iar numărul acestora continuă să crească.

SpaceX a efectuat în acest an și două misiuni care nu au fost legate de Falcon 9, relatează sursa citată. Pe 29 aprilie, o rachetă Falcon Heavy a transportat pe orbită satelitul de telecomunicații Viasat-3 F3.

De asemenea, megaracheta Starship a companiei deținută de Elon Musk a fost lansată în al 12-lea zbor de testare pe 22 mai.