Acțiunile SpaceX au ajuns sub prețul de la IPO

Acțiunile SpaceX au scăzut miercuri pentru a patra sesiune consecutivă, ajungând pentru scurt timp sub prețul ofertei publice inițiale de 135 de dolari pentru prima dată, pe măsură ce entuziasmul din jurul producătorului de rachete reutilizabile s-a diminuat, potrivit CNBC.

Acțiunile companiei fanion a multimiliardarului Elon Musk, au înregistrat schimbări rapide ale prețului de la oferta publică inițială istorică a producătorului de rachete reutilizabile de luna trecută. IPO-ul SpaceX a strâns o sumă record de 86 de miliarde de dolari și l-a consolidat pe fondatorul Elon Musk ca primul trilionar.

Dar ulterior acțiunile companiei SpaceX au scăzut, miercuri cu aproximativ 1%, și au închis ședința de tranzacționare la 135,27 dolari pe acțiune.

Reducerea tranzacțiilor SpaceX are loc înaintea celui de-al 13-lea zbor de testare Starship al companiei, programat pentru joi, și sugerează că entuziasmul pentru compania aerospațială se răcește deja la aproximativ o lună după debutul său de succes.

Oferta de luna trecută a inaugurat, de asemenea, o potențială serie de IPO-uri ale companiilor din AI, cu oferte de la Anthropic și OpenAI probabil la orizont.

Ambele companii de inteligență artificială au depus confidențial cereri de listare la Comisia de Valori Mobiliare din SUA pentru a deveni publice, dar nu au furnizat niciun plan oficial.

În prima lună de tranzacționare, acțiunile SpaceX au crescut la peste 225 de dolari pe acțiune și au crescut vertiginos cu aproximativ 20% în prima zi completă de tranzacționare.

Introducerea în Nasdaq-100 de săptămâna trecută a adus investitori pasivi în acțiuni prin intermediul fondurilor indexate. Compania a putut să se alăture bursei datorită unei modificări recente a regulilor care a scurtat perioada de eligibilitate la 15 zile de tranzacționare pentru companiile nou listate la bursă.

Acțiunile au scăzut sub primul lor preț de tranzacționare de 150 de dolari pe zi după aderarea la indice.