Soțul Prințesei Beatrice reinventează luxul. Primul avion privat e spectaculos

Edoardo Mapelli Mozzi, renumit designer italian și soțul Prințesei Beatrice de York, a anunțat intrarea sa în industria aviației private.

Prima sa creație, cabina unui avion G550, a fost prezentată publicului pe Instagram, promițând o combinație între eleganța epocii de aur a aviației și tehnologiile moderne.

Proiectul marchează o extindere ambițioasă a companiei sale Banda Volare și atrage atenția atât a pasionaților de design, cât și a publicului internațional.

Celebrul italian a explicat că designul cabinei este inspirat de “epoca de aur a aviației”, evocând eleganța și rafinamentul aeronavelor din anii 1950 și 1960, adaptate la tehnologiile contemporane.

Prima prezentare publică a avut loc pe Instagram, unde a fost descrisă atenția la detalii și atmosfera luxoasă creată la bord.

Această extindere a firmei sale, Banda Volare, reprezintă o ramură a companiei Banda Property, deja recunoscută pentru proiectele rezidențiale de lux la nivel mondial.

Edoardo Mapelli Mozzi și-a propus să ofere clienților o experiență unică la bordul aeronavelor private, combinând estetica clasică cu confortul modern.

Cabina este concepută cu o atenție meticuloasă la fiecare element: de la suporturile pentru băuturi și mesele rabatabile, până la iluminatul de lucru și finisajele bronzate personalizate.

Pereții sunt îmbrăcați în pânză fină, care contrastează cu nuanțele calde ale lemnului de nuc, oferind senzația de confort și lux discret.

Postarea de pe Instagram a strâns mii de aprecieri, iar comentariile elogioase au remarcat ingeniozitatea și rafinamentul noii creații.

Experții din industria aviației au salutat inițiativa, considerând că acest proiect poate redefini standardele de confort și estetică în domeniul călătoriilor private.

Extinderea în aviația de lux reprezintă pentru Edoardo Mapelli Mozzi o oportunitate de a consolida poziția companiei sale la nivel internațional.

Proiectul demonstrează versatilitatea sa ca designer și antreprenor și are potențialul de a influența tendințele în designul aeronavelor private.

Pe termen lung, inițiativa ar putea atrage clienți exclusiviști și ar putea inspira alte companii să combine tradiția cu tehnologiile moderne.

Edoardo Mapelli Mozzi redefinește astfel standardele de rafinament și exclusivitate în aviația privată, transformând fiecare călătorie într-o experiență personalizată și sofisticată.