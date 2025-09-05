Social Străzi Deschise-București, Promenadă urbană, în weekend. Programul spectacolelor stradale







Străzi Deschise-București, Promenadă urbană. Toamna aduce evenimente culturale pe Calea Victoriei și în mai multe sectoare ale Bucureștiului, într-un program dedicat întregii familii. ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București propune spectacole stradale, concerte, parade și demonstrații artistice, transformând unul dintre cele mai cunoscute bulevarde ale Capitalei într-un loc de întâlnire între public și artă.

Totodată, atmosfera de festival se extinde și în sectoarele orașului. În Sectorul 5, pe Strada Bârcă, inițiativa „Străzi deschise – București” aduce activități sportive, jocuri și ateliere interactive pentru copii și tineri, organizate de PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București.

Evenimentele dedicate Străzi Deschise-București, Promenadă, fac parte dintr-un program amplu menit să anime spațiul urban și să încurajeze participarea comunității la viața culturală a orașului.

Calea Victoriei devine un punct central de atracție pentru bucureșteni și turiști, printr-o serie de activități culturale și artistice desfășurate în aer liber. Sâmbăta și duminica, arta stradală, paradele tematice și demonstrațiile creative transformă această arteră emblematică într-un spațiu animat, dedicat publicului de toate vârstele.

Opera Comică pentru Copii aduce pe străzi personajele îndrăgite din spectacolele sale, care vor defila în ambele zile în zona cuprinsă între Bulevardul Dacia și Cercul Militar. Paradele sunt gândite ca o incursiune în lumea poveștilor, aducând zâmbete celor aflați la plimbare.

Pe lângă momentele de teatru, evenimentul include și manifestări artistice vizuale. Asociația Artiștilor Plastici din București organizează sesiuni de pictură live în aer liber, sâmbătă în fața Muzeului Colecțiilor de Artă, iar duminică în apropierea Parcului Kretzulescu.

Pe parcursul acestui weekend, Strada Bârcă din Sectorul 5 al Capitalei devine un loc de întâlnire pentru comunitate, oferind o varietate de activități culturale și recreative destinate tuturor categoriilor de vârstă. Inițiativa transformă temporar artera rutieră într-un spațiu deschis dedicat socializării, sportului și artei.

De dimineață până seara, vizitatorii au acces la zone de jocuri sportive precum baschet și fotbal, dar și la activități interactive, printre care se numără jocuri de societate de mari dimensiuni și spectacole cu artiști stradali – mimi, animatori pe picioroange și ateliere de face painting pentru cei mici.

Evenimentul include și un program cultural dedicat copiilor, care pot urmări spectacole de teatru susținute de instituții precum Biblioteca Metropolitană București și Teatrul de Animație Țăndărică. De asemenea, tinerii sunt invitați să participe la ateliere de creație și demonstrații artistice susținute de profesioniști.

Programul artistic include și momente muzicale: sâmbătă seara este programat un concert de muzică ușoară și un spectacol de percuție susținut de elevii Școlii de Artă București, iar duminică scena va găzdui un concert de muzică populară, urmat de un recital susținut de Ozana Barabancea.

Traficul rutier va fi restricționat pe mai multe artere din capitală. Calea Victoriei va fi închisă circulației auto în zilele de sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 22:00, pe tronsonul dintre Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței.

Intersecțiile cu Știrbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu, Ion Câmpineanu și Regina Elisabeta vor rămâne accesibile pentru traversare. Traficul pe această arteră va fi reluat noaptea, în intervalul 23:00 – 09:00, astfel încât activitățile din cursul zilei să se desfășoare în condiții de siguranță.

De asemenea, Strada Piața Amzei, pe segmentul dintre Calea Victoriei și Piața Amzei, și Strada Christian Tell, între strada Biserica Amzei și Piața Amzei, vor fi transformate în zone pietonale în aceeași perioadă și interval orar.

În sectorul 5, circulația auto pe strada Bârcă, între străzile Dumbrava Nouă și Calea Rahovei, va fi restricționată începând de vineri, 5 septembrie, ora 22:00, până luni dimineață, 8 septembrie, ora 06:00, potrivit comunicatului organizatorilor.